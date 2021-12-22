日本豐田汽車表示，計畫在2022年時提供一項新服務，就是幫自己租賃車業務的車主客製化驗車，希望藉此能延長這些共享汽車使用時間。

據悉，豐田這項叫做Kinto Factory檢驗服務，最快2022年元月下旬就會展開。除了確定車體外觀機械狀態外，檢測技師也會幫Kinto車主更新最新版的安全軟體，以確保行車駕駛時無虞。

業界觀察，豐田正慢慢轉型，打算將自己長久以來就是汽車製造商，以及銷售業者角色，轉換成以行動服務為主。2019年時，豐田與保險公司異業合資成立這家名叫Kinto子公司，專攻汽車共享的定期租賃業務。

Kinto指出，為了永續發展，大家一齊共用的租賃汽車，若保持最好狀態才可長期使用。這項即將實施的Kinto Factory服務假如在日本成功的話，未來也會複製模式推廣至海外各地。

加入Kinto的用戶，在決定合適的租賃條款與保險費用之後，就可以選擇想要的豐田車款來開。兩年前在Kinto推出時僅有約1200位會員，到了11月雖已大增近24倍至2.8萬人，但還是低於業者本身的預期。

根據專業機構統計，日本的租賃車在過去幾年都呈現穩定成長，愈來愈多民眾的觀念，也從擁有一輛車變到現在享有一輛車。所以，全球最大車商豐田才會想涉足，並欲享有租賃汽車這塊龐大商機。