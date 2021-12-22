台南佳里一間透天厝11月24日發生爆炸冒出大火，警消到場救火時，發現屋內瀰漫刺鼻化學惡臭，同時存放大批化學原料，消防員即使戴著面罩，還是被嗆到頭暈噁心，驚覺有可能是毒品工廠，立刻大喊，「毒氣，快出去」後撤出門外，警方事後調查，屋內竟放置122公斤新興毒品「喵喵」的成品及半成品，至少可製成10萬包毒咖啡，當時正在屋內製毒的三人趁隙負傷駕車逃逸，兩嫌還因燒傷住院半個月後遭到逮捕，目前均遭到羈押，另有一嫌在逃。

台南佳里一間透天厝11月24日發生爆炸冒出大火，警方事後調查，屋內竟放置122公斤新興毒品「喵喵」的成品及半成品，至少可製成10萬包毒咖啡。(戴志揚翻攝)

11月24日下午約4時，119消防局接獲報案，佳里區一處透天厝3樓竄出濃煙，消防人員救災時，發現現場推放不明化學物品且瀰漫臭味，懷疑是製毒工廠，迅速通知佳里分局警方調查，市警局長方仰寧得知後，立即指示刑事警察大隊及佳里分局組成專案小組，全力查緝。

台南佳里一間透天厝11月24日發生爆炸冒出大火，警方事後調查，屋內竟放置122公斤新興毒品「喵喵」的成品及半成品，至少可製成10萬包毒咖啡。(戴志揚翻攝)

警方調閱監視後發現，有三名男子在起火後駕車逃逸，一名急攻姓嫌犯遭到燒傷，事後分別前往醫院就醫，警方清查南部各大醫院後，掌握兩嫌行蹤，立刻前往逮人並戒護就醫，直到20於天候出院才帶回偵訊，依毒品罪嫌移送法辦。

佳里分局代理分局長陳嘉得表示，黃、龔等2名嫌犯是在提煉毒品時，疑似因為經驗不足，導致爆炸起火燃燒引發火警，意外讓製毒工廠曝光，在積極查緝下，已查獲122公斤的甲基卡西酮（俗稱喵喵）的三級毒品之半成品與原料，並於第一時間掌握涉嫌對象後，報請臺南地方檢察署檢察官指揮偵辦，除查獲2名涉嫌人釐清案情，並將持續擴大追查毒品來源及是否有其他共犯涉案。

警方指出，本案製作的毒品可以做成毒品咖啡包，初估約可製成10萬毒咖啡包，幸及時查獲，可避免民眾遭禍害；「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。

市警局長方仰寧重申，警方對毒品「零容忍」的決心，也「不容挑釁」，任何想要在臺南市犯罪或有潛藏犯罪動機的歹徒，最好打消念頭，因為警方一定全力打擊犯罪，全力防堵毒品對臺南的危害。