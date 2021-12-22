指揮中心宣布周五（24日）開始實施第二劑、第三劑疫苗可全廠牌混打，且都包含高端，指揮中心專家小組成員李秉穎今受訪時表示，第三劑以安全性來說可以考慮高端，更自爆他打高端後有肚子餓的副作用，一個月來吃不停。

國內截至昨天（21日）第一劑新冠疫苗覆蓋率79.58%，還有近21%的人尚未接種任何一劑疫苗，第二劑覆蓋率為65.9%，第三劑追加劑僅0.67%，為提高疫苗覆蓋率以對抗變種病毒，指揮中心宣布周五開始實施第二劑可全廠牌混打，包含高端，第三劑接種則只開放莫德納、BNT、高端，AZ因為對Omicron的保護力不佳而不開放，對於第三劑疫苗該怎麼選？李秉穎今接受電台訪問時，表示就安全性來說，可以考慮打高端。

而過去從未在媒體面前透露打哪種疫苗的李秉穎，今天突然自爆就是打高端，當主持人質疑打高端又沒感覺時，李還反對，直說他有感覺，「打了以後肚子有點餓，吃了一個月」。

對於打新冠疫苗後出現肚子餓的副作用，李秉穎說，其實沒有很嚴謹的研究數據證明，可能是大家都這樣說，所以有類似的感覺，不過他也推測，或許是疫苗中有新的免疫佐劑作用比較特別，導致肚子餓。