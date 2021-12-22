韓系辣妹網紅「一隻阿圓」個性大方、外型惹火吸粉眾多，近期還和蔡哥、林萱、金針菇組成高人氣「羽球隊」。昨(21日)晚阿圓喜迎30歲生日，開心和「羽球隊」麻吉一同歡慶，開朗的她強調雖已「30而立」但完全不害怕年紀，反而覺得自己越長越年輕。貼文下泱泱、李易、蕾菈等大群圈內好友留言獻祝福，祝這位「射手尾魔羯頭」的工作狂阿圓生日快樂。

阿圓昨(21日)晚在IG上PO出和「羽球隊」的開心合影，她文中說到：「射手座最後一天，30而立！一眨眼畢業、出社會工作、自己開頻道，以前老師說這十年是很黃金的歲月，回頭看！呼！幸好沒有浪費人生！接下來也要繼續衝刺創造更有趣的人生」。

阿圓也感謝羽球隊的團員們幫她慶生，更送上昂貴的Chanel耳環，「（蔡哥說channel…）那是我很捨不得買的垂墜式耳環，還有好朋友陪我一起逛街。」最後她坦言，自己其實沒有很害怕30歲，「我覺得自己越長越年輕！爽！」文尾並hashtag呼喊：「#我很幸福」。

這篇貼文底下也引來眾星雲集，包括泱泱、粿粿、邱涵、李易、溫妮、艾瑞絲、蕾菈、千千、松鼠等圈內網紅好友都來留言送上祝福：「生日塊肉」、「我ㄉ（的）圓生日快樂」、「生日快樂」、「一定會越來越好的」、「生日快樂呀！圓」、「圓姐快樂呀～～明年也請多指教」、「你這個射手尾魔羯頭的工作狂，生日快樂」，氣氛一片歡樂溫馨。

阿圓歡慶生日之餘也沒跟時事脫節，昨(21)日曾在臉書發文問：「這幾天都被宏宏洗版，我就問一句，你各位男生，你們是好男人吧？能不能教教女生怎麼分辨渣不渣？」，底下的留言踴躍：「男人不壞女人不愛」、「沒$（錢）的男生。你也很難保證他不是渣男」、「有沒有把最好的好處給你，是否是為你著想，這應該不難分辨」、「會避嫌的啊」，足供參考。