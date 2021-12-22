自稱「FBI帥哥」網紅鄧佳華進軍成人界，和170cm女優苡若合作首部成人作品《華根初上》，20日晚間上線後立刻造成話題，平台流量瞬間暴增，卻也出現外流情況，讓導演圤智雨警告，那些瘋傳影片的網友全都掌握，不僅如此，外流到各大論壇的也無一倖免，「你們今天被告了」。

圤智雨今(22日)在臉書粉專「戲引子」發文撂下狠話，透露有人將《華根初上》的影片偷偷下載傳給他，「雖然說我是影片的導演，但是，請不要私自把影片偷下載下來後傳到群組給我」，他坦言自己有3個line帳號，一個是大家都知道的帳號，另外兩個則是沒人知道他是誰，專門用來「吃瓜」的帳號。

圤智雨表示，包括line、社群、爆廢等帳號都還在片商那邊沒有登出，因此那些傳影片恭喜他拍了鄧佳華AV的朋友，「說影片很搞笑的各位同學朋友們，不好意思，你們今天被告了」，他補充另外2個line帳號也有收到外流的影片，「那些不認識的人們，你們也GG了，最後是爆廢、ptt、D卡、卡提諾、推特流傳的，拜了」。

圤智雨強調，「我不是片商，我是導演，當大家都跟我要影片，我只能無奈表示，我都沒有，我都要用買的時，最大的提示已經給你們了，但你們被吉（告）後，不要怪我沒給提示」，要全面杜絕盜版，貼文一出，不少人都留言直呼，「台灣對於此類的法律常識真的不高⋯辛苦導演」、「真的要尊重正版」。