上周四大公投落幕，不同意方全數過關，讓財信傳媒董事長謝金河18日大讚，「四個不同意」將為台灣未來經濟發展帶來正向力量，股市能量也會上升，不過公投後的首個交易日（20日）台股卻收跌逾百點，引發網友質疑謝金河「預言失準」事後，謝金河澄清從未說過台股一定漲，更反問「今天（20日）全世界的主要股市有上漲的？」，此言一出再度引起熱烈討論，有網友狠虧，「那公投就跟股市沒關係啊，打自己臉」

四大公投關注核能、台美關係、能源政策等議題，與台灣經濟發展有高度關聯，因此當四大公投被全數否決後，謝金河當天就在臉書上表示，「這次的公投釐清了盤踞在天空上的烏雲，對台灣未來經濟發展及重返國際社會，帶來十分正向的力量，股市的能量也會上升。」

此外，工商時報14日報導，謝金河被問到公投與股市的連結時，曾表示，「公投是政黨政治對決，但老百姓跟著政治人物起舞，而不知對台灣實質經濟的影響，四大公投都同意，股市跌勢居多；四個都不同意，股市漲勢會比較大，四大公投票投下去那一刻，就決定了台灣是要往前走還是要往後退。」

因此，當20日台股收跌後，謝金河的說法被網友認為「預言失準」對此，謝金河則回應，「從沒說過今天台股一定漲」更反問「今天（20日）全世界的主要股市有上漲的？」

一來一往再度引起PTT網友們熱烈討論，「那台股漲不漲跟公投就沒關係啊，打自己臉」、「謝金河每次發言都是轉折點，超準的」、「話都你在講，被打臉就玩文字遊戲」、「自己要拿公投來預測股市，結果國際說了算，活該怪誰？」、「失準就失準，硬要凹難看，反指標也不是一兩天了，只是以前沒人質問他而已」、「所以公投跟股市就是沒關啊，那你當初還講成那樣」、「其實是準的啦，反著看就好。」