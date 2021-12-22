材料供應商科思創已開始從其德國于爾丁根基地生產全球首款零碳足跡聚碳酸酯產品，兌現了其於2021年底前推出這些產品的承諾。通過在生產流程中引入再生電力，同時使用基於品質平衡方法的來源於生物廢棄物和殘渣的原材料，科思創的特定模克隆聚碳酸酯產品實現了從搖籃到大門生命周期階段的零碳排放。

科思創位於歐洲的兩個基地於去年年底獲得了 ISCC PLUS品質平衡認證，自此之後，科思創已開始向市場供應基於品質平衡方法，含部分再生原料份額的聚碳酸酯。這些產品與傳統的化石基產品相比能大幅度降低碳排放。近日，其中的于爾丁根基地從德國光伏發電站獲得了平價上網綠電的溯源認證證書，這些綠電被分配用於滿足特定的品質平衡產品的電力需求，包括對於聚碳酸酯生產至關重要的電解制氫工藝和其他工藝步驟。由此，特定模克隆RE規格實現了零碳足跡。科思創將於2022年1月在拉斯維加斯的消費電子展上展出這些產品。

科思創首席商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，我對零碳足跡產品的推出及其在這個重要產業展會上的展示感到非常自豪。這是我們追求永續發展願景的又一個里程碑：我們與客戶一起加速向循環經濟轉型，並幫助建立有利於循環的工業生態。

科思創工程塑料事業部全球總裁王麗表示，我們離實現全面循環的願景又近了一步。通過提供零碳足跡產品，同時也是一種可以直接替代化石基產品的解決方案，我們正加快向循環未來轉型，助力客戶實現其永續發展目標。

科思創工程塑料事業部可持續發展方案專案經理Jimena Ruesta表示，對正在尋求低碳足跡替代性原材料的客戶而言，我們的零碳足跡模克隆RE產品是理想材料之選。更重要的是，它們具有與化石基聚碳酸酯相同的品質和性能，能直接替代，無需更改現有的工藝或工作流程。

作為向循環經濟轉型的一部分，科思創正逐步轉向使用包括再生原材料在內的替代性原材料，而品質平衡方法是實現這一轉型的重要方式。這是一種監管鏈方法，允許化石原料和替代性原材料在生產中混合，但在簿記中分開，由此可通過價值鏈跟蹤物料，並將例如生物基原材料等替代原材料分配給選定的最終產品。

通過品質平衡方法，替代性原材料被引入價值鏈，同時充分利用現有的具有規模經濟的高效化工生產基礎設施，從而加速塑膠產業向循環經濟的轉型。 科思創同時也在加大對再生能源的投資，採購綠電用於生產。公司於2019年與沃旭能源簽署了當時最大的企業海上風電購電協議，從2025年起來自北海的風電將滿足科思創德國生產基地相當一部分的電力需求。

公司還與ENGIE簽署了陸上風電場購電協定，用以滿足比利時安特衛普生產基地45％的電力需求。此外，科思創上海一體化基地日前與大唐吳忠新能源有限公司簽訂協定，每年購買1億度發自其寧夏光伏發電場的綠色電力。這些投資不僅可以使科思創降低其生產環節的碳排放，同時也能助力其生產更低碳、更永續的產品。