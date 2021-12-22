2013年頂著「大馬影帝」的頭銜來台發展的謝佳見，已將演藝事業的重心放在台灣，這兩年受到疫情衝擊，全球演藝圈幾乎停擺，唯獨台灣因疫情控制良好，今年反倒成為謝佳見最忙碌的一年，接連推出兩部新劇、一齣音樂劇和一本寫真書，還有閒暇擔任公益大使捐衣送暖，「我大概是全世界最忙碌的藝人了，在台灣真的很幸福！」

謝佳見有意在影藝事業更上一層樓，經過一年的沉潛後，今年勇於嘗試不同戲路，挑戰新角色，佩戴伯爵（PIAGET）Polo系列鏤空超薄表，帥氣破表。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Balenciaga）

謝佳見說，去年他休息了一整年，刻意沉潛再充電，還上了表演課，今年則是火力全開，勇於嘗試不同戲路，在《酷蓋爸爸》中首次挑戰同志角色，與林輝瑝大玩BL粉紅泡泡，在《三隻小豬的逆襲》飾演暖男廚師，不求回報地默默守護女主角，最近更在全民大劇團《同學會！同鞋~》音樂劇再度飾演同志，直到結婚前夕才敢和女友坦承出櫃，跳脫以往偶像劇中高富帥的角色。

謝佳見今年是忙碌的一年，除了拍戲、出寫真書，最近還有《同學會！同鞋~》音樂劇即將登場，佩戴伯爵（PIAGET）Altiplano Ultimate超薄腕表，更添時尚型男的魅力。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／FENDI）

《同學會！同鞋~》是以音樂劇的方式呈現，謝佳見必須邊唱歌、邊跳舞，還不忘要演戲，很具挑戰性，劇中角色個性內歛含蓄，不僅很壓抑，還帶有一點憂鬱，讓他唱著唱著就忍不住掉下淚來，很心疼戲中的角色，目前音樂劇門票熱賣中，明年1月8、9日演出。

「舞台上的聚燈光、掌聲是很迷人的，舞台劇可以與觀眾直接互動，得到立刻的回餽。」謝佳見笑說，首次嘗試音樂劇雖有壓力，但享受的程度遠大於壓力，此外他因為演出音樂劇，而有了挑戰出新專輯的念頭，以前雖幫偶像劇唱過一些膾炙人口的片頭片尾單曲，但一直沒出過完整的專輯，也許會是接下來的新挑戰。

謝佳見接受本報邀請拍攝伯爵（PIAGET）時尚專題，分別佩戴

Altiplano Ultimate超薄自動上鍊腕表和Polo系列鏤空超薄表，前者是品牌在超薄技術領先表壇的代表作品，厚度僅比銅板厚一點，從鏤空表盤可見到機芯精緻微形的機械結構，令人嘆為觀止；另一只則是今年新登場的Polo系列鏤空超薄表，具備運動表的外觀和高級鏤空超薄機芯的內在，可謂內外皆美，謝佳見在腕表名表加持之下，更添時尚品味。