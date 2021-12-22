傳出MCU(微控制器)大廠新唐(4919)有鑑於市場供給吃緊、加上上游成本上漲，已經在12月調漲報價，漲價消息一出，新唐觸漲停價153元。日前與新唐簽署採購保密合約的九齊(6494)也一度大漲逾4.5%，其餘MCU族群笙泉(3122)、應廣(6716)漲幅約3%，盛群(6202)、松翰(5471)亦上漲逾1%。

MCU今年起因為消費性電子需求活絡、應用面更廣，加上半導體產能緊張，MCU主要製成集中在8吋，是最缺的一塊，也因此，今年前三季MCU業者為反映成本以及反映需求緊張下，均有適度調漲價格，也帶動今年MCU廠業績多交出亮麗成績單。最新傳出新唐為反映成本以及市場需求，在12月向客戶調漲報價，預期將反映在明年第一季業績表現上，首季營運可望淡季不淡。

九齊為確保晶圓產能供應，與新唐簽署採購保密合約，採購期間自明年1月1日起為期四年，有助未來營運與業務拓展。由於九齊主要產品是MCU，此類產品多採用8吋、6吋晶圓代工產出，目前看來明年舒緩機會不大，故九齊與新唐簽訂採購合約，此舉將減緩其2022年產能不足的風險，也意味者其後續營運可以期待。

九齊今年受惠於相關晶片需求強勁，加上報價連番上漲，前11月營收達20.42億元，已遠超越去年全年11.6億元的水準，年增104.24%。

目前儘管MCU產業面臨大陸同業競爭，但業者在技術上仍較有優勢，也均積極往32位元發展，強化競爭優勢，另外，據業者表示，儘管目前大陸MCU出現削價競爭，但當下的價格依舊比先前高，所以不用過於憂慮。