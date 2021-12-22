到底30歲要存多少錢才正常？一名網友近日聊天發現，身邊女同事差不多30歲了，但卻沒有什麼存款，而且還理直氣壯地說「女生本來開銷就很大」，讓他非常驚訝，引發網友熱烈討論，其中有人指出，女生若要經營外貌，開銷肯定會很大，就目前的擇偶市場來看，男生其實比較在意女生漂不漂亮，存款多的龍妹與沒啥存款的正妹，男生多還是會偏好後者。

一名網友昨在PTT上發文分享，下班前與同事們聊投資的事情，就順便問了幾位女同事有沒有在理財，結果發現她們的存款都只有10、20萬而已，然後還說女生這樣很正常，大部分都沒有什麼存款，而且女生本來就開銷很大之類的。

該網友好奇地說，男生如果到了30幾歲，戶頭裡面只有10幾萬的積蓄大概會被笑死，但女生30歲這樣就很正常嗎？不知道大家怎麼看？

貼文引起網友討論，「男生30歲要有房有存款不然就是沒上進心，女孩一切都是投資自己」、「20幾歲一堆女生存5萬就出國，30歲沒錢很正常」、「要買化妝品、衣服、美食、iPhone，是要怎麼存？」、「是你不認識會賺錢的女生吧？」

也有網友替女生緩頰說，女生如果要經營自己的外貌，開銷肯定很大，如果為了省錢而不買化妝品，出門常常就穿個簡單的布鞋，加上樸素的帆布包，可能又會被男生嫌說不會打理自己，但化妝、做指甲和買漂亮衣服，這些通通都要花錢好嗎？

另有網友直言，其實就目前的擇偶市場來看，男生大多比較在意女生漂不漂亮，存100萬的龍妹與沒有存款的正妹，看看大家會怎麼選？所以投資自己沒錯啊！「傻子，存那一點錢有什麼用；不如把自己弄美美的，嫁個好老公」、「投資自己，才能從老公那邊賺回來」。