新的一年即將到來，家家戶戶準備除舊迎新過年，桃園市環保局一年一度的「環境清潔周」，即將於2022年1月24日正式展開，2千多名清潔隊員也會加班拚掃、清理家園，也提醒民眾2月1日至2月4日將停收垃圾4天。

環保局局長呂理德表示，今年春節連假長達9天，為服務桃園市民，特別安排4天加強垃圾清運服務。首先2022年1月30日小年夜適逢星期日，原本應是停收垃圾，但考量民眾大掃除需求，將請各區清潔隊加班，自下午1點起針對各清運路線加強收運一趟，至收完為止，夜間則停收。

1月31日除夕當日，也是加班自上午9點起針對各清運路線收運1趟至收完為止，清潔隊員也能在傍晚收班回家與家人共享年夜飯；2月1日至2月4日依循往例，停收4天，讓辛勞一整年的清潔隊員好好休養生息，充電再出發。

環保局在2月5日也就是初五這天，各區清潔隊提早收假歸隊，協助市民清理過年4天堆積的垃圾，當天自上午9點起將針對各清運路線加強收運1趟至收完為止，夜間則停收；2月7日特別自中午12點起開始清運，讓市民朋友增加倒垃圾的時間，夜間則恢復正常清運垃圾。

另外，復興區則是2月1日、2月2日、2月4日、2月5日及2月6日等5天停收，而1月31日及2月3日自上午8點起，清運1趟至收完為止，夜間則是停收。

呂理德提醒也民眾，大掃除的同時若有大型的廢棄物或家具，需要協助載運，可先與所在地的清潔隊聯絡，清潔隊會安排專車依預定時段前往清運。

此外，各區清潔隊受理預約清運的截止時間到1月27日星期四下午5點為止，會持續加派人力將民眾預約的大型廢棄物及家具清運完畢，並於2月7日也就是初七恢復正常預約登記清運。

環保局呼籲，大掃除期間若有排出點香器、卡式爐瓦斯罐等，務必排空瓦斯後單獨交付予回收車，避免這些危險物品遭到擠壓引發危險。如市民於停收期間仍有倒垃圾需求，也可至各區清潔隊定點收受點倒垃圾，詳細地址及開放時段可至「桃園市政府環境清潔稽查大隊」網站查詢。

桃園也將從2022年1月1日起推動「生熟廚餘全回收」政策，並將進行3個月的全市宣導，也請大家於生活中做好惜食減量，做好資源回收分類，落實垃圾源頭減量。