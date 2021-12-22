一名女大生因擔心五倍券花不完，在朋友的提議下，一起到超市購物使用五倍卷，不料事後分帳時，對方竟反嗆「要收錢怎麼不說，早知道就不陪妳來了」，讓她相當傻眼，文章一推出網友瞬間炸鍋，痛批原PO的朋友臉皮有夠厚。

原PO在Dcard發文表示，她和朋友提到五倍券還沒花完，但不知道要買什麼，當下朋友一聽馬上提議，下課一起去超市購物，剛好她有想買的東西。原PO心想，朋友是想幫忙一起湊錢花掉五倍卷，事後會再給她現金，便立刻點頭答應。

原PO說，她們在超市共消費1000多元，其中朋友就花了700多元，但到兩人要回家時，對方都還沒提起要給錢的事，她便開口詢問，「你剛剛消費花了700多元，給我700就好，妳要明天給我嗎」，不料對方滿頭問號表示，「消費用的是五倍券，為什麼還要給你現金」？

原PO向朋友表示，「這是我的五倍券」，沒想到對方竟反嗆，「妳要收錢怎麼不說，早知道就不陪妳來了」，讓她傻眼直呼，會不會太不要臉。原PO也提到，事後好友確實有拿700元給她，但之後卻在班上大肆詆毀，讓她無奈感嘆，「那之後我們就連好同學都不是了」。

文章一推出不少網友也相當傻眼，紛紛留言撻伐，「臉皮有夠厚」、「笑死，要不要她也拿她的五倍券給妳花，而且她還占了七成，到底哪來的臉」、「前陣子好多人在現金1比1收5倍券欸，最討厭這種當作理所當然的人」、「這種貪小便宜的人可以不用來往了」、「看清一個朋友，值得啦」。