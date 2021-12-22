馬來西亞上周末連下3天暴雨，釀成「百年來」最嚴重洪災，8個州大淹水，多個城鎮泡在水裡，首都吉隆坡部份地區也浸在土黃色洪水中，洪災至今造成超過20人死亡，7萬人緊急撤離，當局預估死亡人數還會再攀升。
綜合英國廣播公司（BBC）、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，周末馬來西亞半島連下3天暴雨，導致大馬8個州大淹水，被譽為百年最慘洪災，至今釀成超過20人死亡、7萬人緊急撤離。
東部的彭亨州（Pahang）災情最嚴重，約3.2萬人被迫撤離家園；人口最稠密、同時也是首都吉隆坡所在的雪蘭莪州（Selangor）罕見成為重災區，至今至少12人死亡。
災區多個城鎮直接泡水，空拍畫面顯示，災區水深高達一個大人的胸部，放眼望去已經不見馬路，只看得見土黃洪水及各種顏色的建築物屋頂。
大馬網友間也瘋傳吉隆坡中部的淹水慘況，當地上一次大淹水要回溯至1971年。
暴雨直到周一才止住，隨著洪水逐漸退去，當局預估傷亡及災損會再攀升。
居住在雪蘭莪州20年的居民奧絲蔓（Marniza Othman）表示，18日下午她注意到一些水從住家前門湧進客廳，還伴隨一些蜈蚣和蟑螂，才短短20分鐘水深就達到膝蓋，她這時才意識到事態「嚴重」。當水深來到腰部時，她的丈夫終於到家，帶著她及2名小孩撤離至親戚家。
另一名居民尤索夫（Khamsani Yusof）看著自己的家園被洪水吞沒，無奈表示：「我在這裡住了15年，才2天一切都毀了。」
針對災情嚴重，馬來西亞民眾痛批政府反應太慢，許多災民表示，洪水來襲時幾乎沒有收到警報，有民眾表示，是自己的狗狂吠才知道洪水來襲。
災民也抱怨救難人員來得太慢，已經泡在水裡3天才有救難人員抵達。
文章來源：Malaysia’s ‘once in 100 years’ flood exposes reality of climate change, better disaster planning needed: Experts
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