馬來西亞上周末連下3天暴雨，釀成「百年來」最嚴重洪災，8個州大淹水，多個城鎮泡在水裡，首都吉隆坡部份地區也浸在土黃色洪水中，洪災至今造成超過20人死亡，7萬人緊急撤離，當局預估死亡人數還會再攀升。

暴雨狂下3天，馬來西亞大淹水。

綜合英國廣播公司（BBC）、新加坡「亞洲新聞台」（Channel News Asia）報導，周末馬來西亞半島連下3天暴雨，導致大馬8個州大淹水，被譽為百年最慘洪災，至今釀成超過20人死亡、7萬人緊急撤離。

東部的彭亨州（Pahang）災情最嚴重，約3.2萬人被迫撤離家園；人口最稠密、同時也是首都吉隆坡所在的雪蘭莪州（Selangor）罕見成為重災區，至今至少12人死亡。

災區多個城鎮直接泡水，空拍畫面顯示，災區水深高達一個大人的胸部，放眼望去已經不見馬路，只看得見土黃洪水及各種顏色的建築物屋頂。

馬來西亞遭遇百年最慘洪災，居民感嘆：「才2天一切都毀了。」

大馬網友間也瘋傳吉隆坡中部的淹水慘況，當地上一次大淹水要回溯至1971年。

Adding these incredible images from the flooding around Dataran Merdeka and Masjid Jamek to the photos in this old tweet with pictures from the KL floods of 1926 and 1971. https://t.co/NbdwaubhuN pic.twitter.com/zVOljkjcKB — Soon-Tzu Speechley 孫子 (@speechleyish) December 21, 2021

暴雨直到周一才止住，隨著洪水逐漸退去，當局預估傷亡及災損會再攀升。

馬來西亞面臨「百年來」最嚴重洪災，多城鎮浸泡在水裡。圖為雪蘭莪州城鎮泡水畫面。（圖／路透社）

居住在雪蘭莪州20年的居民奧絲蔓（Marniza Othman）表示，18日下午她注意到一些水從住家前門湧進客廳，還伴隨一些蜈蚣和蟑螂，才短短20分鐘水深就達到膝蓋，她這時才意識到事態「嚴重」。當水深來到腰部時，她的丈夫終於到家，帶著她及2名小孩撤離至親戚家。

另一名居民尤索夫（Khamsani Yusof）看著自己的家園被洪水吞沒，無奈表示：「我在這裡住了15年，才2天一切都毀了。」

馬來西亞面臨「百年來」最嚴重洪災，多城鎮浸泡在水裡。圖為雪蘭莪州城鎮泡水畫面。（圖／路透社）

針對災情嚴重，馬來西亞民眾痛批政府反應太慢，許多災民表示，洪水來襲時幾乎沒有收到警報，有民眾表示，是自己的狗狂吠才知道洪水來襲。

災民也抱怨救難人員來得太慢，已經泡在水裡3天才有救難人員抵達。