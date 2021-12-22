NBA今年公布了歷史75大球星，是本季最有意義時刻之一，而其他重要成就也不落人後，今天聯盟籃球名人堂公布了2022的球員入圍名單，其中阿根廷刺客吉諾比利(Manu Ginobili)首次獲得提名，4座WNBA冠軍、5屆全明星得主(Lindsay Whalen)也出現在其中。

Manu Ginobili, Chauncey Billups headline nominees for Basketball Hall of Fame's 2022 classhttps://t.co/02V8ECPg1W — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) December 21, 2021

除了上述2位還有超音速隊4屆明星前鋒錢伯斯(Tom Chambers)、現任拓荒者教練，前活塞控球畢拉普斯(Chauncey Billups)、前活塞「鐵面人」漢米爾頓(Richard Hamilton)、擁有怪異投籃姿勢的前太陽球星馬里昂(Shawn Marion)、提姆哈達威(Tim Hardaway)。

另外還有前黃蜂160公分矮將球星鮑格斯(Muggsy Bogues)、勇士前教頭馬克傑克生(Mark Jackson)、WNBA退休球星，馬刺助理教練貝琪哈蒙(Becky Hammon)、前金塊知名教練卡爾(George Karl)、NCAA教練霍金斯(Bob Huggins)。

其中球員部分，吉諾比利和隊友鄧肯(Tim Duncan)、帕克(Tony Parker)為馬刺打下一片江山，也是聯盟相當有份量的國際球星，馬里昂在太陽時期和納許(Steve Nash)、史陶德邁爾(Amare Stoudemire)、教練丹托尼(Mike D'Antoni)打出顛覆聯盟的跑轟戰術，更以獨特投籃姿勢聞名。

畢拉普斯、漢米爾頓在2004年與活塞「雙蛙」班華勒斯(Ben Wallace)、華勒斯(Rasheed Wallace)、普林斯(Tayshaun Prince)打造銅牆鐵壁陣容，於總冠軍賽擊退由柯比布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaq O'Neal)、馬龍(Karl Malone)和裴頓(Gary Payton)組成的「F4」拿下總冠軍，令人印象深刻。

2022球員入圍名單最終將選出4人正式入選名人堂，時間會於明年4月公布，並在9月進行名人堂入主儀式。而2021年也有不少球星獲得最後殊榮，波許(Chris Bosh)、皮爾斯(Paul Pierce)、班華勒斯、克里斯韋伯(Chris Webber)都在其中，接著就看哪些人能跟上他們腳步了！