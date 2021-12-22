「轉念」以吉祥的葫蘆為意象，象徵即使經歷時代變遷，心中仍轉動閃耀著豐原過往繁榮的感念。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，閃閃發亮的稻米，象徵歷史悠久葫蘆墩仍散發著稻米豐收的光環。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「生命的色彩」無人機展演結合水面燈組倒影呈現。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「生命的色彩」無人機展演結合水面燈組倒影呈現。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「金色葫蘆墩」搭配葫蘆墩公園地景，帶給民眾全新感官體驗。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局以豐原「稻穗」特色及冬令時節為背景，搭配葫蘆墩公園地景，以「豐遊」為主軸，結合冬季充滿希望的意象，打造「金色葫蘆墩」、「冬豐站」的城市形象，展期從12月24日起至明年1月9日每晚5時30分至10時，並安排「生命的色彩」無人機燈光展演。

觀旅局指出，「生命的色彩」無人機表演榮獲MUSE鉑金獎及DRIVENxDESIGN紐約設計大獎銀獎，首次在葫蘆墩公園第五區軟埤仔溪水面展出，結合水面燈組倒影呈現，展演日期為12月24日晚間6時、12月25日、明年1月1日、1月8日晚間7時，帶來全新的視覺、聽覺饗宴。

金色葫蘆墩布展範圍從第四區至第五區，共有8件光藝術作品，結合聲音呈現聽覺與視覺的沉浸感，帶給民眾全新感官體驗。

第四區規劃兩座光藝術作品，「織緒」以繽紛的顏色編排猶如迷宮，亮麗的色彩象徵生命中的多采多姿，也意味每條思緒創造著亮麗的未來，邀請大小朋友穿梭其中。「轉念」以吉祥的葫蘆為意象，象徵即使經歷時代變遷，心中仍轉動閃耀著豐原過往繁榮的感念。

第五區除獲獎作品「生命的色彩」之外，另規劃6座光藝術作品，「豐收」以豐原最具代表性的稻穗作為發想，閃閃發亮的稻米，象徵歷史悠久葫蘆墩仍散發著稻米豐收的光環。「如梭」即反映象徵歲月如梭、光陰似箭，將過往銘記於心並對於仍留存至今的事物倍加珍惜。

「豐原夜色」呈現越是純淨無暇的環境，越能看見美的事物，使用無害的雷射光，體現猶如身處銀河般的感動。「月的面貌」源自於相傳冬天才是觀月的好季節，來豐原夜遊不能錯過觀看月娘的面貌。「豐遊紫雨」呈現原在春天盛開的花卻在冬夜裡閃耀，這種執著帶來無限希望，亦重現動漫「鬼滅之刃」紫藤花場景。

觀旅局強調，無人機展演需良好的天氣狀況條件，如遇下雨、強風3級以上、颱風、等不良氣候時，將停止當日演出，並配合單位另擇期展演，如欲停飛將於展演前10分鐘現場廣播。