正在北京述職的香港行政長官林鄭月娥，預計今早與下午，分別獲國務院總理李克強，以及國家主席習近平在中南海接見。

林鄭月娥周一晚飛抵北京，展開四日述職行程，她會向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治方面最新情況，特首辦主任陳國基隨行，預計明日回港。林鄭月娥離港期間，由政務司長李家超署理行政長官職務。

去年因為防疫原故，林鄭月娥未親身上京，並延遲至今年1月以視訊連線方式，分別向習近平及李克強匯報工作報告。