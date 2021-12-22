林鄭月娥北京述職 預計今獲李克強及習近平接見 10:172021/12/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／新華社資料照。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正在北京述職的香港行政長官林鄭月娥，預計今早與下午，分別獲國務院總理李克強，以及國家主席習近平在中南海接見。 林鄭月娥周一晚飛抵北京，展開四日述職行程，她會向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治方面最新情況，特首辦主任陳國基隨行，預計明日回港。林鄭月娥離港期間，由政務司長李家超署理行政長官職務。 去年因為防疫原故，林鄭月娥未親身上京，並延遲至今年1月以視訊連線方式，分別向習近平及李克強匯報工作報告。 文在寅中韓優先 台韓互給釘子碰 NBA》湖人對太陽迎來希望 霍華 荷頓塔克將強勢回歸 #林鄭月娥 #述職 #習近平 #李克強 #接見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣大哥大女子公開賽 TLPGA封關燃戰火 04:102021/12/22 時尚消費 巴黎奧運量級縮減 郭婞淳壓力增 04:102021/12/22 運動天地 噴漆案定讞 NCC接連敗訴 挨批浪費資源 04:102021/12/22 政治要聞 專家傳真－正視元宇宙的到來 04:102021/12/22 專題周報 美光早盤大漲逾9％ 記憶體族群歡騰 04:102021/12/22 財經要聞 勝昌製藥 奪中醫藥發展玉階獎 04:102021/12/22 產業特刊 李秉穎打高端 自曝這副作用：長達一個月 10:042021/12/22 生活 社評／東南亞不該成中美夾心餅乾 04:102021/12/22 焦點新聞 廈門特區40年 習近平盼促進兩岸融合 04:102021/12/22 產業財經 國際國中科學奧賽 我奪6金 04:102021/12/22 焦點要聞 大陸嚴禁網路傳教 知乎遭整改 04:102021/12/22 焦點新聞 兩岸熱門新聞 南海發現海上漂浮幽靈坦克 陸媒：或為撞壞美海狼級核潛艦元凶 - 兩岸 趙春山：香港的特殊性 北京已視為負債 - 產業財經 - 旺報 美國國際宗教自由委員會發聲明：強烈譴責中國對其成員追加制裁 - 兩岸 美欲武裝印度遏制中國？印媒：賣5款武器就能有決定性優勢 - 兩岸 網傳陳耀明私印「同號鈔」2兆人民幣？人行：此為謠言 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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