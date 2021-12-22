在歐洲各國考慮考慮採取新的行動限制之際，美國總統拜登周二在宣布防疫新對策時則呼籲所有美國人接種疫苗並加強病毒檢測，以對抗在聖誕節前幾天侵襲全球的Omicron變種病毒。

在歐洲、美國和亞洲，Omicron感染病例正以幾天就倍增的速度快速擴散。日本的疫情在秋天突然急降，但最近駐沖繩的美軍基地爆發群聚感染，截至周二確診數已經達到200例。日本政府要求美方進行病毒基因定序，以了解該營區是否爆發Omicron疫情。

拜登周二在白宮發表談話，說明其政府將如何應對高傳染性的Omicron變種病毒。他宣布政府將採購5億套新冠病毒快篩試劑，並自1月起免費分發給透過網路申請的美國民眾。

拜登表示，這5億套快篩試劑將於下個月備妥，並透過郵件寄送。且自1月起，私人保險將涵蓋居家病毒檢測費用，政府也將提供其他檢測方案給沒有購買保險的人。

美國尚有四分之一成年人尚未完整接種疫苖，對於這些人所面臨的風險，拜登鄭重提出警告，他表示：「如果你尚未完整接種疫苗，那麼你真的要擔心，你的選擇可能攸關生死」。

拜登表示，未接種疫苗的人因染疫住院或死亡的風險「顯著提高」，「如果你是大多數已完整接種疫苗的美國人之一，尤其是如果你已經接種加強針，也就是第三針，那麼你毋須太擔心，你對重症具有高度的保護力」。

他表示，Omicron變種病毒極容易傳播，已完整接種疫苗的人仍會受到感染，白宮已經出現突破性感染病例，但這些已接種疫苗的病例「極不可能產生重症」。已經接種過新冠疫苗的人可能會生病，但他們具有免於重症和死亡的保護力。

拜登並表示：「如果你已接種疫苗並採取預防措施，尤其是如果你已接種加強劑，就可以安然與朋友和家人團聚，一起慶祝節日」。

此外，拜登宣布將調動約1000名軍方醫務人員，支援已不堪負荷的醫療系統。

美國疾病管制預防中心（CDC）周一宣布Omicron現在已經成為美國的新冠主流病毒株，占美國所有新增病例的73%，遠高於12月初的不到1%。此外，美國證實首起與Omicron病毒相關的死亡病例，這名年50多歲男子未完整接種疫苗，但曾感染過新冠病毒。

世界衛生組織歐洲負責人克魯格（Hans Kluge）周二在維也納舉行的記者會上表示，數周內Omicron變種病毒將成為更多歐洲國家的主流變異株，將已經捉襟見肘的醫療系統進一步推向崩潰邊緣，「我們可以看到另一場風暴即將到來」。

上個月底南非和香港最先發現Omicron變種病毒，世衛組織表示，截至周二，該變種病毒已經在全球106個國家現蹤。

雖然這個最新變種病毒的嚴重性尚待觀察，但世衛組織已提出警告，Omicron的傳播速度比Delta變種病毒更快，它具有異常大量的突變，使已經接種過疫苗或曾經感染但已經復原的人也無法預防感染。此外，世衛警告Omicron也會導致重症和死亡，不要以為它是溫和的變種病毒而輕忽。

自新冠疫情於兩年前爆發以來，全球已有超過2.74億人曾受感染，超過565萬人染疫死亡。