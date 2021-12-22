上品(4770)今(22)日以每股166元掛牌上市，開盤直接衝到265元，漲幅近6成。上品指出，2021年半導體產業在5G、人工智慧、PC/筆電及車用等需求成長下，帶動整體半導體製造及其上下游相關供應鏈增加資本支出，帶動對主要產品氟素樹脂廠務設備及電子級化學品儲槽設備的需求提升，前3季營收已超越去年整年營收，稅後淨利6.79億元，較去年同期成長123.86%，EPS 9.85元。

上品指出，作為全球半導體晶圓廠設備及材料供應商，未來伴隨著全球半導體產業成長而長期趨勢看好，且隨著半導體晶圓廠近年來不斷增加資本支出，上品之營收及獲利可望持續保有優異的表現。

上品深耕氟素材料加工製造領域已長達，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業，目前產品應用於半導體產業約76%、石化產業約13%、面板及太陽能約5%及能源環保約2%。

由於光電業及半導體產業所需使用的電子級化學品要求高潔淨等品質更甚於傳統石化產業之標準，上品另配合電子產業對於電子級化學品嚴苛的品質需求，建構各等級的無塵室，提供各式氟素樹脂成型品，採用PTFE、PFA、FEP、ETFE、PVDF等材料，提供化學品輸送、混合、稀釋系統、高純度化學品供酸系統管材、桶槽及槽車、廢酸排放系統，甚至於IC及TFT-LCD製程反應所產生的腐蝕性氣體排放管路等產品，提供電子產業一系列有效解決方案，目前市面上提供高階電子級化學品儲存運送設備之國內外供應商不多，其中僅上品具有全產品線及工程規劃設計能力，是最具競爭力公司。