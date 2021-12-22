美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron Technology Inc.)展望優於預期，周二股價大漲10.54%，激勵台記憶體股跟漲，南亞科(2408)再度跳空開高，漲幅近3%，華邦電(2344)亦開高，下游的模組大廠威剛(3260)同步開高走高。

DRAM現貨價在經過近半年的盤跌後，近期有止跌回彈的趨勢，主要是在中國農曆年前，下游貿易商或通路商預先備一些存貨；由於明年第一季為傳統淡季，市調機構預期明年第一季DRAM合約價續跌，隨著農曆年後需求回溫，市場預期明年第二季合約價可望正式止跌回升。

根據研調機構TrendForce表示，觀察第四季各終端產品的出貨表現，由於先前長短料窘境有所緩解，使筆電的出貨總數與第三季大致持平。隨著PC OEMs端的DRAM庫存周數有所下降，明年首季的價格跌幅低於原先預期。但由於明年首季需求面將走入淡季，因此DRAM均價將維持下跌趨勢，預估跌幅為8~13%。

針對本季展望，南亞科先前表示，DRAM市場短期供需不平衡，第四季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第四季應不會大幅度修正，將介於第二季至第三季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩、也可能持續修正。

展望明年第一季，由於需求走入淡季，DRAM價格預料將續跌，惟PC OEM廠的庫存由先前的11~13周部分去化有成，因此預期將有助DRAM價格跌幅收斂。

美光於美國股市週一(12月20日)盤後公佈2022會計年度第1季(截至2021年12月2日為止)財報：營收年增33.3%、季減7%至76.87億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增177%、季減10.7%至2.16美元，略優於預期。

美光預估2022會計年度第2季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為75億美元(加減2億美元)、1.95美元(加減0.1美元)，優於分析師預期。

美光執行長(CEO)Sanjay Mehrotra週一在財報電話會議表示，記憶體與儲存需求相當廣泛，美光預期這種趨勢將在未來幾年持續，主要得歸功於人工智慧(AI)、5G和電動車(EV)等應用情境。此外，元宇宙(metaverse)大量使用記憶體與儲存，將為美光提供更多機會。在5G、AI以及EV應用等強勁長線趨勢帶動下，美光可望在2022會計年度繳出破紀錄的營收與強勁的獲利數字。