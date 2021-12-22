總預算案逕付二讀在野黨批剝奪審查權 蘇揆：國民黨要亂到什麼時候

民進黨立法院黨團昨在立法院會突襲，提案將明年度中央政府總預算案逕付二讀，在野黨痛批執政黨剝奪立委審查權。對此，行政院長蘇貞昌今反批國民黨，因為國民黨不理性、不盡責、不審預算，導致要給軍公教人員加薪、勞保撥補80億等，因為預算沒有通過沒辦法做，真不知道國民黨還要亂到什麼時候。

針對民進黨立法院黨團將總預算案逕付二讀，在野黨團痛批剝奪立委審查權，偷渡預算，這是國會史上最黑暗的一天，民眾黨立法院黨團更要求退回程序委員會，希望立法院長游錫堃主持公道。

面對在野黨批評剝奪審查權，蘇貞昌今上午出席活動受訪表示，再過幾天就是新的一年，政府非常不容易地籌措資金，新的一年更有很多預算要執行，像是全國軍公教人員加薪4％，卻因為國民黨不理性、不盡責、不審查預算，以至於沒有辦法讓全國軍公教人員再過幾天就能加薪。

蘇貞昌也提到，政府要給予育兒津貼、不孕症等補貼加碼，以及勞保撥補80億元，都因為預算沒有過，不能做，真不知道國民黨要亂到什麼時候。