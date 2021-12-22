大陸國家衛健委網站22日通報，12月21日0—24時，大陸各地報告新增新冠確診病例77例。其中本土病例57例（陝西53例，其中西安市52例、咸陽市1例；廣東2例均在東莞市；天津1例在西青區；廣西1例在防城港市）。截至12月21日24時，大陸現有確診病例1765例（其中重症病例7例）。西安疫情吃緊，截至22日共有高風險地區1個，中風險地區40個。全市客運站已全部停運。

根據大陸國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制關於科學劃分、精準管控等工作要求和省市專家綜合評估，經西安市新冠肺炎疫情防控指揮部研究決定：自2021年12月22日起，將雁塔區長延堡街道明德門西區42號樓、長安區韋曲街道南里王村、蓮湖區棗園街道漢城壹號社區2期6號樓等27個區域調整為中風險地區。

截至12月22日，西安市共有高風險地區1個，中風險地區40個。

根據疫情防控要求，22日起，西安市七個一級客運站全部停運。據了解，紡織城客運站、三府灣客運站、城西客運站、城南客運站、城北客運站、西安市汽車站目前已陸續停運，線路恢復時間等待通知。