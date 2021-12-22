今年6月全台防疫三級警戒期間，林姓男子未戴口罩經新北市政府警察局新店分局深坑分駐所警員勸導，他竟嗆對方「你拿槍的流氓是嗎？」，檢方起訴後，台北地方法院考量他坦承犯行，依侮辱公務員罪判拘役35天，易科罰金。可上訴。

台北地院審酌林男在員警依法執行職務時，以言語辱罵依法執行職務之公務員，影響社會公共秩序及公務員職務之執行，侵害警察機關執行職務之嚴正性，所為非是，惟念他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，判處拘役之刑並諭知可易科罰金。