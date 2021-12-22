34歲的孫姓男子酒後駕車，行經花蓮縣壽豐鄉木瓜溪橋，不慎追撞開在他前方裝滿白蘿蔔的小貨車，撞擊力道之大，導致貨車上的菜頭噴飛滿地，現場一片狼藉。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣壽豐鄉木瓜溪橋今上午發生一起交通事故，34歲的孫姓男子酒後駕車，疑似車速過快，不慎追撞開在他前方裝滿菜頭的小貨車，撞擊力道之大，導致貨車上的白蘿蔔噴飛滿地，現場一片狼藉，所幸雙方駕駛無生命大礙，由於該道路為單線道，影響交通1個多小時才排除，現已恢復通行。

警方表示，今上午8時左右，獲報指出壽豐鄉台9線木瓜溪橋發生交通事故，孫男駕駛自小客車，沿南往北方向行駛，疑追撞68歲王姓男子駕駛的自小貨車，造成2名駕駛及貨車上的另名林姓女乘客受傷送醫。

由於撞擊力道過大，孫男車頭全毀，小貨車上的裝著白蘿蔔的籃子直接噴飛四處，白蘿蔔四散滿地，橋面上一片狼藉，由於木瓜溪橋為單線道，警方隨即在現場指揮交通，並協助王男清除路面上的菜頭，經1個多小時的清理，於上午9時40分許恢復交通。

經查，王男酒測值為0，不過孫男酒測值高達0.96，已超過法定標準，警方表示，全案將依涉嫌刑法公共危險移送偵辦。

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