世界銀行今(22)日上午發布最新版《中國經濟簡報：經濟再平衡——從復甦到高品質增長》。報告指出，繼2021年上半年強勁反彈後，中國經濟活動雖然在下半年有所降溫，不過，今年中國實際GDP增長率將達到8.0％，2022年將增長5.1％。

央視財經報導，該報告分析，中國經濟增長放緩的趨勢反映低基期效應減弱、外部環境變化導致出口對增長的拉動下降，以及政府繼續推動去槓桿等因素的影響。儘管2022全年增長率預計會放緩，但政府在未來採取更具支持性的財政立場，有望推動明年的增長勢頭回升。

報告列舉了中國經濟前景面臨的主要下行風險，包括國內零散式疫情反覆，加強防控將在一定程度上對經濟活動造成干擾；高槓桿房地產行業長期嚴重低迷構成另一個下行風險。

報告認為，為促進國內消費，政府可以透過財政改革建立更具累進性的稅收制度，同時增加社會保障和教育衛生支出。擴大碳定價的使用範圍，推動電力部門改革，開發更廣泛的綠色融資工具，這些將有助於中國加速向低碳經濟轉型，鼓勵綠色創新，從而改善中期增長前景。