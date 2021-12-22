台中市北區賴厝國小學童利用有機米手作三角飯糰。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為照顧在地學童健康，台中市推動有機米供應校園午餐使用計畫。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市校園營養午餐不只禁萊豬，更啟動有機米供應校園午餐計畫。農業局以優於市場行情價格，收購有機米供應152所中小學，近11萬名學童食用。農業局表示，透過政府的力量，1年收購200公噸有機乾穀，更搭配食農教育，讓孩子不只吃得健康，也了解食用的每粒米來源。

台中的農產世界有名，有機米更是品質一流，粒粒飽滿香Q的在地有機米飯，是農民細心呵護，種植的成果。台中市農業局去年度提供國小學童食用有機米反應極好，今年提高收購目標至200公噸有機乾穀，將碾製120公噸有機米供應校園，讓更多孩子享用有機米。

為推廣食農教育，農業局製作動畫及食農教育影片，深入校園，以低、中、高年級孩子的語言，說明有機米從產地到餐桌的過程；搭配食農體驗，讓孩子下田收割、手作有機米飯糰，體會吃在嘴裡的每一口飯，粒粒皆辛苦。

農業局說明，台中市推廣有機米及輔導農民轉種無毒有機米，目前通過驗證戶數有44戶，驗證面積約150公頃，分布於大里、大甲、大雅、外埔、后里、清水及霧峰等區。

農業局指出，今年台灣遭遇56年來最嚴重乾旱，政府輔導農民轉作，祭出停灌補助，但因台中部分地區地下泉水豐沛，大多稻米也以泉水灌溉；在這波限水抗旱的艱困時期，約9成有機米農民照常種植，細心呵護稻米成長維持產量，讓台中市的孩童有足夠的有機米食用。