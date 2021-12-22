南韓「國民妖精」李孝利，去年靠著綜藝節目《玩什麼好呢》再度打響名號。而她與音樂人丈夫李尚順結婚8年，婚後一同定居在濟州島，與領養的多隻貓狗一同生活，過著人人稱羨的生活，但近日李尚順因參加綜藝節目並推出單曲而暫時回到首爾居住，讓李孝利忍不住在節目中向他抱怨家事沉重，甚至吵到乾脆分居，引起網友熱烈討論。

李尚順以樂團音樂人的身分出道多年卻一直十分低調，直到2013年與天后李孝利結婚並拍攝實境秀節目《孝利家民宿》才再度打響名號。今年5月他還推出同名專輯《Leesangsoon》並受邀登上實境秀節目《吃貨與阿毛的逍遙遊》，與Rain、盧洪哲等人一同演出，人氣不斷攀升。

而婚姻生活一向讓人稱羨的李孝利與李尚順，近日卻罕見在節目中透露兩人其實也會吵架，李孝利甚至還表示「氣到差點哭出來」。在最新一集的節目中，李尚順與Rain、盧洪哲一同回到濟州島，並由李孝利到機場迎接，而在回程中李孝利透露，李尚順近期因宣傳新專輯回到首爾，與她暫時分隔兩地，因此家中的大小事都由她一手包辦，包含兩人共同飼養的6隻寵物狗與貓咪。

時間一長讓李孝利有些吃不消，有一次打電話給李尚順，希望他能在活動結束後告一個段落回家幫忙，但李尚順卻大聲堅決表示「不要，我想再繼續活動、繼續推出專輯」，強硬的態度讓李孝利點燃心中怒火，忍不住大罵「那麼常去首爾的話那就乾脆在那裡租間房，把2隻狗帶去首爾照顧，暫時分居算了」，接著表示「要是這樣的話幹嘛結婚，幹嘛搬來濟州島，你的態度與剛結婚時差很多，根本就是詐騙」，李尚順則回嘴「難道要我在家裡什麼都不做嗎？」氣得李孝利當下差點哭出來，並解釋如果當時李尚順安撫她「趕快結束活動後回去」就不會吵架了。

而坐在後方的Rain、盧洪哲聽了也不好意思說什麼，李尚順卻轉頭問Rain「你們也吵架嗎？」Rain則爆笑回應「無可奉告」才結束吵架話題。不過影片播出後，網友也紛紛留言「原來他們也會為了小事吵架」、「好像看到我爸媽」、「每對夫妻果然都會為了生活爭吵」、「我爸媽也會為了這種小事吵架，哈」引發話題。

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