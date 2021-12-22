台南市某國中籃球隊鄭姓男教練與李姓男助教去年猥褻2名球員，除了強行摸下體，其中1名球員遭強迫口交，2名球員無意間聊起彼此有相似受害遭遇，求助同校女籃教練，向校方、警方通報，全案才曝光，2名教練遭法辦，校方已停聘，教育局也提報登錄不適任教職人員，永不錄用。兩師犯後坦承犯行，深表悔意，與2名受害球員和解，法官給予緩刑。

根據檢警調查，助教去年2月至3月間晚間，在教練寢室趁球員觀看手機影片，突從背後抱住球員、親臉頰、將手伸入球員內褲撫摸，球員轉身閃躲後才停止。男教練則在4月25日晚間，趁球員玩手機時，伸進褲內猥褻2次；4月28日凌晨，教練又到球員寢室把另名球員帶到浴室，「這條路很辛苦，要不要」，接著脫下該球員褲子，強行對球員口交。

事發後，2名受害球員都不敢聲張，也不敢回寢室，兩人偶然聊起才得知彼此有類似遭遇，於是轉而向該校女籃教練通報，全案才曝光。

台南地院依對利用權勢性交與猥褻等罪，合併判李姓助教2年徒刑、緩刑3年，在判決確定2年內需接受5場法治教育、緩刑期間須保護管束，另依性騷擾罪判決鄭姓教練5月徒刑、緩刑2年，緩刑期間同樣要保護管束，在判決確定1年內要接受2場法治教育，還可上訴。

台南市教育局說，本案發生2020年4月底，案發後，學校立即通報，啟動調查機制，同時停聘當事人，經調查確認相關猥褻事件屬實，當年度6月提報登錄全國不適任教職人員、永不錄用。