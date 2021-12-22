王力宏前妻李靚蕾日前拋出毀滅性長文，直指兩人離婚主因與王力宏男女關係混亂有關，其中提到她當年還與王力宏處於交往狀態時，曾和王力宏去電影院約會，散場後碰到他的緋聞女友，今(22日)週刊報導指的就是天后張惠妹，對此，阿妹經紀人陳鎮川無奈表示已經是20年前的事，自己也不想求證打擾張惠妹，希望外界別再落井下石。

李靚蕾先前發出5000多字長文，控訴王力宏婚前婚後男女關係混亂，自己有如生育機器，「如果我當初知道我生完這三個孩子你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個孩子，我是不會答應的」，並回憶自己16歲就認識王力宏，回想兩人互動點滴，發現一切都是有跡可循，只是李靚蕾當時陷入愛河中，視而不見。

張惠妹經紀人陳鎮川表示不願打擾張惠妹。（圖／中時資料照片）

李靚蕾文中提及：「記得有一次你約我看電影，我們坐在前面，散場時發現你當時的緋聞女友就坐在影廳的最後面，我們一起看了同場電影」，而今《鏡週刊》報導，該段話中所稱的緋聞女友就是張惠妹，更爆出兩人交往當年，王力宏為了避嫌還將貼出的家人合影中刻意修掉張惠妹，彷彿對方不存在在自己生活中，最後又使用冷暴力，讓張惠妹身心俱疲心碎分手。

對此，經求證有天后張惠妹御用經紀人稱號的陳鎮川，他今上午表示看完消息後，不願因此打擾張惠妹目前的生活，無奈直言：「我不會去問阿妹這種無聊的往事，我比較想問她演唱會歌單想好了沒？她最近都在閉關想演唱會，真的都沒有看新聞, 更不想拿這種未經求證道聽塗說的陳年往事，對人落井下石，夠了吧…..」。