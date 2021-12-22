耶誕節腳步將近，陶博館陶藝研習室推出「耶誕花環」彩繪體驗活動，即日起至31日天天可購票報名，手製別出心裁的交換禮物，與家人、朋友共享冬季假日的溫馨。

陶藝研習室的教師將襪子、耶誕樹、拐杖、餅乾、禮物等耶誕節常見物品，素燒成可愛的造形小陶磚，民眾只要用壓克力顏料揮灑創意彩繪陶磚，搭配繽紛馬賽克，運用巧思裝飾圈型陶環，並且在金蔥緞帶串起來的陶製許願吊牌上，寫上祝福和願望，就可完成一件帶有溫馨可愛感的花環吊飾，為空間裝點濃濃的耶誕氛圍。

「耶誕花環」彩繪體驗活動開放時段為每天上午9時30分至中午12時、平日下午1時30分至5時、假日下午1時30分到5時30分，體驗費用為250元，在陶博館1樓「課程購票機」購票，就能前往教室製作DIY。

另即日起至明年1月2日，「耶誕珠寶派對—新北技職教育陶瓷金工成果展」也在陶博館1樓大廳華麗登場！結合科技大學、高職與國中的技職教育、珠寶商、陶藝師的產業實務、技職教師的研習培力，展出全國唯一「八年一貫珠寶金工班」、「金工設計職業試探專班」學生作品及「新北市全國精品金工競賽」得獎作品。

創作者在以金工或陶瓷為基底的作品上，運用金屬延展性及陶瓷溫潤特性，表現天馬行空的想像力，同時作品也展現新北市技職教育以創新設計與在地產業連接的發展實力。