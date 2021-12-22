新竹縣長楊文科就職即將滿3周年，上任時委託中華經濟研究院專業團隊辦理「新竹縣未來10年財政狀況分析及規畫」，預測10年財政收支，並以此評估施政優先次序，近3年來，新竹縣政府已償還117.23億元，債務比率創下近20年來新低，成績傲視全國。

楊文科表示，負責任的政府不該債留子孫，透過高效財政管理，讓新竹縣財政健全，才可以大力推動建設發展，落實老、中、青、幼通通照顧的目標。他身為竹縣的舵手，以科技領航，讓竹縣起飛，責無旁貸，絕不辜負57萬縣民的託付。

依據新竹縣政府統計，新竹縣目前債務比率1年以上公共債務20.20％、未滿1年公債6.59％，為近20年來新低，財政處指出，楊文科上任後設法開源節流，近3年來償還1年以上公共債務51億元、未滿1年公共債務25億元及自償性債務41.23億元，合計共償還117.23億元。

除此之外，新竹縣近年招商引資成效卓著，連續3年獲得財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第1名肯定，亦奪下108及109年度決算賸餘比率全國第1名的佳績，締造109年度決算賸餘53.71億元的縣史紀錄。

招商引資成果包含北市自強七街立體停車場BOT案、新竹縣高效能垃圾熱處理設施BOO案、AI智慧園區招商、鳳山工業區開發及縣有房地都市更新外，縣府持續推動國有土地合作開發點石成金專案、台灣知識經濟旗艦園區、竹科三期開發等，並以轉貸減息等財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出，不浪費一分納稅錢。