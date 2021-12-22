消息面：

1.美國第三季經常帳赤字擴大到2148億美元，超出經濟學家預期的赤字2050億美元，並創下2006年以來新高。

2.根據美國石油協會（API）統計，上周美國原油庫存減少370萬桶，超出市場預期的減少260萬桶。上周汽油庫存增加370萬桶，餾分油庫存減少84.9萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方庫存數據，市場預期美國上周原油庫存減少260萬桶。

3.市場風險偏好回溫，澳元和英鎊走高，美元回軟，周二尾盤美元指數微跌0.03%，報96.47，盤中一度跌至96.336。大宗商品型貨幣表現強勁，澳元兌美元漲0.6%，結束連續兩天的跌勢；加元兌美元漲0.2%。英國首相強生表明聖誕節之前不會封城，為英鎊帶來提振。周一重挫的土耳其里拉強勁反彈，兌美元大漲7%。

4.美股大漲帶來提振，以及周二國際油價反彈，惟聖誕節假期前交投清淡，加上投資人對快速擴散的Omicron變種病毒仍感擔憂，使油價陷入震盪。周二收盤，紐約期油漲2.51美元或3.66%，收在每桶71.12美元，盤中最低跌至68.56美元、最高升至71.53美元。倫敦布蘭特期油收漲2.46美元或3.44%，為每桶73.98美元，盤中最低跌至71.24美元、最高站上74.22美元。

5.避險意識降溫，以及受到美股大漲和債息反彈影響，周二紐約期金收跌5.9美元或0.3%，為每盎司1788.7美元。其他貴金屬方面，銀價漲1.2%，為每盎司22.5美元。鈀金漲2.6%，報每盎司1794.86美元。鉑金幾近持平。