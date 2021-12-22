22日，韓國新確診人數又回到7000位以上，同時，重症病患也飆升至歷史新高。這表示，新冠病毒氣焰太盛，即使上周末當地已實施更為嚴格的社會禁令，也壓不住疫情擴散程度。

根據韓國官方資料，22日又多了7456位新確診者。其中有7365是本土案例，使得全韓染疫的已累計約58.3萬人。至於新冠重症病患，最新統計是1063人，超過19日的1025並成為新高紀錄。

韓國疫情發威，當地醫療量能也愈來愈吃緊。目前，可使用的新冠重症病床僅19%左右，而首都首爾地區更僅剩約15%。同時，有將近500位韓國民眾在居家接受新冠治療之餘，也正在排隊入院。因住院治療者與日俱增，韓國政府也緊急釋出病床，因此在2022年元月中旬之前，中度或重症新冠患者可再多有1萬張床位，使得總數達到2.5萬。

韓國新冠疫歿者方面，新增78人，迄今共有4906位，因新冠病毒致死率為0.84%。正在肆虐歐美的Omicron，韓國又發現7位新病例，染Omicron總數也達234位。

韓國5200萬人口中，85.1%注射過一劑新冠疫苗，82.1%為完整接種者，約25.5%也已打過加強劑。