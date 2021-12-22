中保科(9917)正式跨入AI智能製造，斥資5億元在新竹設廠，投入立捷智慧工廠發展AI自動化服務，今(22)日早上正式舉行動土儀式，副董事長林建涵表示，智能工廠關鍵就是在不增加人力的情況下，就能達到利用智慧工廠自動化來增加產量。此廠預計將在112年3月完工後將引進自動化設備後，113年預估可增加整體產能3.69倍。

中保科技集團在2001年把立捷國際納入集團旗下，主要從事保全主機、感知器以及相關系統研發製造，立捷國際智慧工廠將興建地上4層、地下1層，總坪數達2940坪，新增SMT自動化產線、機械手臂智慧化產線、自動倉儲系統。

中保科技整合事業本部執行長李榮貴說，該工廠可快速因應在ＡIoT物聯網時代「少量多樣」的生產模式及客製化需求。此廠屋頂將設置太陽能發電系統及生態綠化停車場，以提升能源自主，創造綠色經濟，進而促進環境永續發展，也將持續延攬AI科技優秀人才，積極轉型投入智慧化及自動化生產。

中保科技自2005年起推出「中保無限+」整合相關技術與設備，作為物聯網平台，實踐智慧生活，從原本的安全、防災監控擴大到現今的智慧城市、智慧家庭、社區等，深入到消費者的生活層面。現在決定擴大投資興建智慧工廠，生產提供物聯網感測器、物聯網(IoT)主機，及其他AI相關智慧物聯網各種設備。不僅在製造生產領域更上層樓，也讓集團科技化版圖更加完整。