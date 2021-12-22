英國首相強生(Johnson)周二指出，不會在聖誕節前在英格蘭實行新的新冠管制措施，但是情況仍然非常艱難，政府可能需要在聖誕節過後採取新行動。

強生在周一與內閣舉行兩個多小時會議，據了解，雖然許多科學家提出警告，但是有幾位部長都反對在聖誕節前實施新封鎖措施。

強生指出，今天沒有足夠證據能證明，在聖誕節前採取更嚴厲措施是合理的。但強生也指出，不能排除在聖誕節過後採取進一步措施的可能，如果形勢惡化，將採取進一步行動。

英國媒體此前曾經報導，聖誕節過後英格蘭可能實施社交管制，實施時間約兩周到一個月，包括禁止不同家庭的室內聚會，以及限制戶外聚會的人數。

強生說，儘管人們可以繼續進行他們的聖誕計畫，敦促民眾保持謹慎，並遵循一些建議，比如在探望年長者或易受傷害的家人之前，先讓窗戶保持開啟。

另外英國從周三開始，將新冠肺炎連續兩天採檢陰性的人，其自我隔離時間，從10天減少到7天。

英國衛生安全局(UKHSA)表示，分析顯示，7天隔離加上兩次檢測陰性的人，幾乎與10天隔離期和無檢測者有著相同的保護效果。那些自我隔離期的第6天和第7天出現陰性檢測結果者，將不用隔離10天。

但當局強烈建議，那些離開自我隔離的人，請避免在擁擠或通風不良的場所與他人接觸，並在家工作，盡量減少與最容易感染新冠肺炎的人的接觸。