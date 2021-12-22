民進黨總預算逕付二讀　侯友宜：違反民主精神不可取

高達2兆2621億元的中央政府總預算，昨在民進黨立院黨團突襲下逕付二讀跳過實質審查。新北市長侯友宜今被問到此事時表示，民意代表監督政府是職責問題，已經違反民主精神，不可取。

民進黨立院黨團昨挾絕對多數優勢，通過明年度總預算案逕付二讀，被控「獨裁」，在野黨質疑剝奪立委審查權，但民進黨卻認為是「自力救濟」。

民進黨立院黨團突襲！總預算被逕付二讀 國民黨：國會史上最黑暗一天
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