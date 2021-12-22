民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取 10:472021/12/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取 訂閱影音： 中時新聞網 高達2兆2621億元的中央政府總預算，昨在民進黨立院黨團突襲下逕付二讀跳過實質審查。新北市長侯友宜今被問到此事時表示，民意代表監督政府是職責問題，已經違反民主精神，不可取。 民進黨立院黨團昨挾絕對多數優勢，通過明年度總預算案逕付二讀，被控「獨裁」，在野黨質疑剝奪立委審查權，但民進黨卻認為是「自力救濟」。 民進黨立院黨團突襲！總預算被逕付二讀 國民黨：國會史上最黑暗一天 總預算案逕付二讀在野黨批剝奪審查權 蘇揆：國民黨要亂到什麼時候 #二讀 #違反 #民進黨立院黨團 #侯友宜 #立委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 噴漆案定讞 NCC接連敗訴 挨批浪費資源 04:102021/12/22 政治要聞 民進黨舉辦「公投結果分析」座談會 與會者：應盡速開發福島食品 16:572021/12/21 政治 阿扁大膽預測侯友宜2024 網脫口6個字 18:352021/12/21 政治 橫行 霸道 獨裁 民進黨立院黨團突襲 總預算逕付二讀 04:102021/12/22 焦點要聞 總預算案逕付二讀 史上頭一遭 04:102021/12/22 財經要聞 談侯友宜 陳水扁：國民黨嫌歸嫌 還是需要他啦 14:122021/12/21 政治 柯文哲轟民進黨 為選舉搞垮國家 04:102021/12/21 焦點要聞 2.26兆預算直送二讀！民進黨這招他看傻眼：公投過關直接不演了 08:412021/12/22 政治 民進黨突襲把總預算逕付二讀 藍委批偷渡20億大內宣 13:292021/12/21 政治 影／民進黨推縣市合併 侯友宜不忍了呼籲這一點 10:472021/12/22 政治 藍轟剝奪立委預算審查權 大開民主倒車 04:102021/12/22 焦點要聞 政治熱門新聞 罷免投票倒數林昶佐慘了？ 最新民調數字曝光 - 政治 雲林縣長最新民調出爐！「這件事」備受矚目 - 政治 影／會不會到台中替顏寬恒站台？ 侯友宜：答案很清楚 - 政治 拚縣市合併陳明文成唯一大砲？林濁水：民進黨徹底變性了 - 政治 阿扁大膽預測侯友宜2024 網脫口6個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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