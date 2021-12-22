37歲盧姓男子於20日晚間因為到左營區左營大路的娃娃機店夾娃娃頻失敗，他竟改用徒手把娃娃機「撈」回家。警方獲報後，以車追人，到三民區盧男住所將他帶回偵辦。盧男坦承犯行，警方詢後依竊盜罪嫌函送偵辦。

高雄市左營警分局舊城派出所於20日晚間11時獲報，左營大路有娃娃機台發生竊案，警員獲報到場處理。

警方循線找到嫌犯離開現場時行駛的重機車，以車追人，懷疑住在三民區的盧男涉有重嫌，於21日至盧男住所將盧男帶回派出所偵辦，盧男對此案坦承不諱。警方也在其住家找到盧男偷取的贓物玩具公仔，店家聲稱，這兩個日系公仔價值共新台幣2500元。

警方調查，盧男平日在楠梓區以做粗工維生，他的嗜好是夾娃娃，他當天花了200元夾娃娃，但就是夾不到想要的娃娃公仔，他回家後愈想愈不甘心，回想到這台娃娃機的機台洞口不算窄，於是回到店內，將手伸入該娃娃機台洞口內，徒手用「撈」的竊取公仔後回家。他原本以為應該沒人發現，怎知經業者報案後，警方馬上就找上門了。