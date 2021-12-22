車價「漲」潮止不住，台灣進口車市場銷售神車－豐田（TOYOTA）RAV4，總代理和泰汽車（2207）宣布上市2022年式新車，車價較前代全面調漲，漲價金額介於2.1萬～3.1萬元間，漲幅約2.5％～3％，漲價後車價為97.9萬～131萬元。新年式RAV4為提升油電（HEV）車款銷售占比，新增入門的2.5Hybrid尊爵版車型，定價壓低至109.9萬元。

和泰車表示，RAV4自上市以來，已經蟬聯13年台灣進口SUV（運動休旅車）銷售冠軍。2022年式新款RAV4延續以往的霸氣風格，外觀更為精進，不僅在HYBRID全車系導入更簡約俐落的LED Bi-beam頭燈，全車系前霧燈也升級為LED光源並採更具動感的多邊形立體造型；同時，18吋鋁圈採用全新的十幅式設，讓整體造型更加出眾。

和泰車表示，RAV4在油電車型的外觀更加具有獨樹一格的氣勢。搭載全新設計的倒梯形LED頭燈，透過LED定位燈和日行燈整合式設計，讓燈具造型更為簡約俐落，散發更加剛硬沉穩的氣息。狹長的方向燈造型，也讓前視的能見度及辨識度提升，更加具有設計感。

同時，RAV4全車系前霧燈升級為LED光源並採更具動感的多邊形立體造型；18吋鋁圈由原本的五幅式進化為全新的十幅式設計，讓外觀設計更顯霸氣；2.0ADVENTURE4WD的鋁圈造型改以黑色單色取代原有的雙色切削設計，更加凸顯SUV的越野調性。

和泰車指出，2022年式的RAV4導入全新的HYBRID尊爵車型，車型同樣搭載2.5L Dynamic Force HYBRID引擎並搭配E-CVT無段變速系統，可創造最高218匹的綜效馬力、22.5公斤米的最大扭力輸出，具備每公升22.6公里的超低油耗，充沛的動力輸出及優異的省油表現。HYBRID尊爵車型也搭載多項安全及便利配備，像是PVM環景影像輔助系統、雙區恆溫空調以及電動收折後視鏡。此外，HYBRID車型也享有HYBRID電池八年或16萬公里保固。

日本進口的RAV4搭載「TSS2.0智動駕駛輔助系統」（包含ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop&Go）、LTA車道循跡輔助系統、PCS預警式防護系統、AHB智慧型遠光燈自動切換系統）、「BSM盲點偵測警示系統」（2.0尊爵以上/HYBRID旗艦以上）、「PVM環景影像輔助系統」（2.0旗艦以上/HYBRID全車系）、「E-Mirror電子式後視鏡」（2.0旗艦以上/HYBRID旗艦以上）、「DSC檔位誤入動力限制系統」及「7SRS氣囊」，全車最高搭載35項主、被動安全防護系統。