2021年台中億元級豪宅成屋交易量出爐！西屯區由寶璽、寶輝、大陸、聯聚四大建商合計貢獻19筆，其中「寶璽天睿」9筆交易、囊括台中億元交易量近半，制霸億元級豪宅市場！而南屯區「雙橡園1617」則為新市政中心之外、唯一出現億元交易的豪宅個案。

根據內政部實價登錄資料統計，2021年1-12月西屯區億元級住宅產品共有19筆成交，「寶璽天睿」的9筆就佔據近半，貢獻近12億元的交易量，創七期單一個案囊括近半交易量的罕見佳績；其中，27樓兩戶以總價約2.6億元成交，扣除車位後，每坪單價衝破7字頭，個案實力驚人。

擁有「府會園道1號」燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」，由日本空間設計大師片山正通、加拿大地標建築大師Michael Green與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，規劃融入自然光、大量綠景及建築業創舉「Z字形四面採光」的獨有格局，被視為豪宅界頂尖規格標杆。

該案自2020年底正式完工落成後，交易熱度不墜，連續兩年高居台中億元級豪宅交易量之冠，今年更連獲美國Luxury Lifestyle Award及IPA國際房地產大獎兩項國際級大獎肯定，屢屢成為業界矚目焦點。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，億元住宅多為大坪數毛胚的規劃，除了貸款成數較低，裝潢期、費用都很驚人，會購置這類型產品的高資產族群大多為自住需求，對於建案品質、周圍居住環境都相當講究，而這些頂端客層對於看中的物件，目標明確，購屋決策也非常明快果斷，價格非首要考量，因此非常考驗建案的品牌力進一步觀察今年七期億元級豪宅交易，「寶輝秋紅谷」5筆交易表現亮眼，2月份交易的38樓2戶，為目前社區除頂樓外最高樓層交易，分別以總價1.5億及1.38億元成交，單價更攻上8字頭；而今年億元級交易中最高單價，則為「大陸麗格」24樓實品屋的91.3萬元，也成為該社區唯三突破億元的交易。

而屋齡逾13年的「聯聚信義」，則有兩筆交易分別站上6、7字頭；位於市政北七路上的最新豪宅新成屋「聯聚瑞和大廈」，今年也有1筆交易，7樓以總價1.08億成交，換算每坪單價為61.7萬元。

此外，今年新市政中心之外唯一的億元級交易，則出現在七期南側的「雙橡園1617」，29樓總面積186.9坪的次頂樓樓中樓戶，以總價1.06億元成交，換算每坪單價62.44萬元，刷新該社區最高總價。