民進黨推竹竹併遭轟 蘇貞昌提1理由盼順利推動

民進黨近期積極推動新竹縣市合併，民進黨立法院總召柯建銘更提出《地方制度法》修正草案，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨諷刺，乾脆縣市長全部由蔡英文總統直接指派好了。行政院長蘇貞昌今表示，竹竹合併不但可以擴大科學園區基地，也符合大多數縣市民眾的期待，希望推動能夠順利，搶得先機，讓台灣在世界更有競爭力。

柯建銘近日提出《地方制度法》修正草案，被批評是為新竹縣市合併量身訂做的修法，不僅黨內有11名立委未參與連署，引發民進黨團內意見分歧的聯想，柯文哲回嗆，不要再鬼扯，六都已經不對了，不要再搞第七都，更諷刺「縣市長乾脆全由總統蔡英文直接指定好了。」

針對柯文哲批評及民進黨立委撤簽，蘇貞昌表示，台灣半導體在世界佔有非常重要的地位，因疫情，全球供應鏈正在重組，台灣更應該發揮優勢，大大提高更多的佔有率，而以新竹為基地的竹科非常重要，所以有關竹竹的合併，不但能擴大基地，同時也符合絕大多數縣市民眾的期待。

蘇貞昌強調，整個國家需要大家團結一致，同時要把握機會，因勢利導，機會稍縱即逝，「關於竹竹的合併，府、院、黨都有高度的共識，我們希望能夠順利進行，能夠爭取先機，讓台灣在世界更有競爭力。」