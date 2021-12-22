以研究古巴飛彈危機而聞名的哈佛大學教授艾利森(Graham Allison)，20日投書「Defense One」。文中指出，面對北京已擺脫農民軍的色彩，華府應認知到美國已流失主導優勢，大陸的反介入/區域拒止也逐漸擴展到第二島鏈，甚至北京的國防預算也朝與華府平起平坐的方向邁進。此情此景下，美方應擬定更富想像力的戰略，結合不對稱、破壞式科技等作為，以取得事半功倍的效益。

※脫離以農民為基礎的步兵

艾利森引述美軍參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)說法，形容共軍已自「1979年以來規模非常龐大且以農民為基礎的步兵軍隊，轉變為一支跨越所有領域並擁有強大能力與全球野心的軍隊」。

他舉例，就在過去6個月內，北京取得巨大的軍事成就─從迅速建造數百個飛彈發射井，到成功驗證據核打擊能力的「分離軌道轟炸系統」（Fractional Orbital Bombardment System, FOBS）；該系統配備極音速滑翔載具(Hypersonic Glide Vehicle)。

儘管將北京成就比擬為「史普尼克時刻」（Sputnik moment）實屬誇大，但這兩項成就讓華府研究中國大陸的學者大吃一驚。其反映殘酷的現實─近30年來，北京展開大規模軍事建設，已取得顯著的成功足以抵銷美國優勢。

※美方恐在台海戰爭中鎩羽

由於美中之間的軍事權力平衡劇烈變化，導致美國戰略家不得不捫心自問，最容易引爆美中軍事衝突的台海熱戰中，美國很可能已敗戰告終。

事實上，現為國防部副部長的希克斯（Kathleen Hicks）與國防戰略委員會，曾在2018年針對此一問題進行分析。其結論為美國「恐怕要很費力才能贏得勝利，甚至可能輸掉與中國的戰爭」。

美國中央情報局（CIA）前代理局長莫瑞爾（Michael Morell）去年所言，北京已擁有能力在華府決定如何回應之前，就在台海形成既成事實。圖為台灣漢光演習。(圖/中央社)

艾利森認為，如果北京發動攻勢重奪台灣─一個與大陸的距離就像古巴與美國距離的島嶼」，北京很可能在美軍趕到前就取得勝利。正如參謀首長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）與美國中央情報局（CIA）前代理局長莫瑞爾（Michael Morell）去年所言，北京已擁有能力在華府決定如何回應之前，就在台海形成既成事實。

※18分的不是美國

美國國防部前副部長沃克（Bob Work）就曾警告，在五角大廈模擬最接近真實世界的台海戰爭兵推中，美中比分為0比18；但拿下18分的不是美國。

這結果恐怕讓對1995年到1996年台海飛彈危機還有印象的美國人感到震驚。當時，北京進行飛彈試射以阻止台灣獨立。作為回應並展現優勢力量嚇阻北京，美國向台海派出2艘航艦。然而，如今這個選項甚至已經不在密利提給總統的回應清單中。

為何情勢變化如此快速？哈佛中國工作小組的《大國競爭：21世紀中的美中對決》文件中，紀錄過去十多年來美中軍事角力所發生的一切事件，並對美方競爭對手現況做出最佳的判斷。

※美國軍事主導已結束

首先，美國軍事主導的時代已經結束。正如同國防部前部長長馬蒂斯（James Mattis）承認北京的軍事崛起。2018年版《國防戰略》提到，「這幾十年來，美國在每個座占領域中都享有毫無爭議的主導優勢。只要我們想，我們可以在需要的時候部署軍隊，在想要的地方集結兵力，並按照我們想要的方式作戰。但那是當時。如今，美軍在每個領域都與北京競爭─空中、陸地、海洋、太空與網路空間」。

在過去6個月內，北京取得巨大的軍事成就─從迅速建造數百個飛彈發射井，到成功驗證據核打擊能力的「分離軌道轟炸系統」（Fractional Orbital Bombardment System, FOBS）；該系統配備極音速滑翔載具(Hypersonic Glide Vehicle)。圖為美軍驗證極音速飛彈馬達。(圖/DVIDS)

※A2/AD擴張至第二島鏈

再者，在2000年的時候，「反介入／區域拒止」（A2/AD）對共軍來說還只是縮寫的名詞；但今日，A2/AD作戰範圍已函蓋第一島鏈，包含台灣與日本的琉球群島。

正如歐巴馬時期負責政策的國防部副部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）所云，美國在此一領域已不能再指望迅速獲得空中、太空與海上優勢；時任美國印太司令部的戴維森2021年3月時也提到，按目前發展，大陸A2/AD的涵蓋範圍在未來4年內可望拓展到第2島鏈。其中，包括美國領土關島。

最後，套句密利的話，當所有牌都擺在桌上時；美方會發現北京的國防預算已非吳下阿蒙。1996年，大陸國防預算僅是美國的30分之1；到了2020年，大陸國防預算已達美國預算的4分之1。

※陸國防預算逐漸與美國相等

但艾利森分析，如果將軍事研發預算與其他沒公開的項目涵蓋其中，大陸國防預算已達美國預算的3分之1。如果從CIA與國際貨幣基金組織比較各國經濟的指標來看，大陸國防預算已達美國預算的2分之1，且正逐漸走在與美國平起平坐的道路上。

艾利森強調，面對難堪的真相不等於失敗主義，而是呼籲美方即刻行動扭轉趨勢。北京不是歌利亞巨人；但在許多競爭中，他不論是現在還是將來都會比我們高。

他進一步解釋，與過去國防部都是用運資源來克服挑戰不同，如今的情勢想要成功需要更富想像力的戰略，好讓美國能事半功倍。這類戰略應利用長期以來的優勢，結合不對稱的行動、建構可用的作戰概念，以及整合「破壞式科技」(disruptive technology)。當然，這樣的戰略能產生最積極影響，卻也因此最難擬訂與執行。