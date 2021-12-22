捲入王力宏離婚風波，女團「BY2」中的妹妹Yumi今驚爆輕生，有名大陸網友在網上貼出醫院就診單，宣稱Yumi輕生後被送醫院洗胃搶救，這則發文更公開tag王力宏，痛罵：「你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麽事情，我絕不原諒！！！！」，此事引發外界震驚。

Yumi先前發文認與王力宏確實是曾是情侶，但澄清並未介入他與李靚蕾的婚姻，時間上未重疊，卻遭李靚蕾重手回擊，如今Yumi驚爆輕生，事情一曝隨即引發外界關注，眾人看了也不禁感到不捨，紛紛留言：「別輕生啊」、「別傷害無辜的人」、「不應該拿自己生命來證明給網友看，希望脫離危險吧」。

By2友人表示yumi輕生在醫院急救。（圖／微博）

爆料此事的網友公開貼出多張照片，除了就診單外，還有Yumi虛弱躺在病床上的模樣，看起來正在接受治療，且就診單上姓名部分寫著「WEILING」，網友立刻聯想到Yumi，很快有粉絲跳出來解釋，孫雨是後來取的藝名，「WEILING」是她的本名，針對此事，《新浪娛樂》正求證BY2工作人員，但目前暫無回應。

據《ETtoday》報導，Yumi的友人聽聞她輕生的傳聞，驚嚇透露禮拜才跟她連絡的，直言太震撼，「這有嚇到我」，表示相信這種事情發生在任何人身上都不好受，而且很難講清楚，但「如果是為了這件事有這樣的(輕生行為)，我是不相信」，且直言不覺得這消息是真的，「因為微博太多假的東西，我一定要聽到她親自說才會相信」。

王力宏宣布離婚後，遭李靚蕾核彈級爆料婚內惡行，Yumi第一時間就捲入其中，她多次發聲明澄清，甚至大半夜報警抵制惡意中傷，強調自己不是小三，但每次都被李靚蕾重錘反擊，提供相關證據，Yumi的澄清文也被抓了不少漏洞，她之後歸於沉默，不料今天爆出傷害自己消息。

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