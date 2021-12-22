參謀本部作戰次長葉國輝中將報告指出，今年1月迄今，共機擾台已逾約940架次；中共新式武器將陸續成軍列裝，台海周邊封鎖控制、區域拒止及反介入能力日趨完備，對台灣防衛作戰將形成嚴重挑戰與威脅。

立法院外交及國防委員會今天本來排審國防預算，因民進黨立院黨團昨天發動突襲，自各委員會抽出逕付二讀，跳過實質審查，首度創下立院審議總預算案的惡例；國防委員會臨時改專案報告「面對中共軍力提升，我國戰備因應作為」，邀國防部長邱國正列席並備質詢。

葉國輝指出，中共迄今未放棄武力犯台，常態性頻密派遣機、艦擾台，企圖造成灰色地帶衝突，軍事威脅及挑釁意味更甚以往；今年1月迄今，共機擾台已逾約940架次，並多次在台灣周邊從事針對性及抗擊外軍的軍事行動，繼11月28日首度派遣運油20加油機赴西太平洋從事演訓，近日遼寧號航艦穿越宮古水道執行年內第2次遠海訓練，漸漸完備區域拒止、反介入作戰編組，除增加台灣戰力應對負荷及企圖擾亂軍心士氣，同時對美展現扼控戰略要道與抗擊外軍能力。