高雄市前市長韓國瑜近日將出版《韓先生來敲門》書籍，被視作為復出準備，且參戰桃園市機率高。新北市長侯友宜被問到此事時表示，每個人有對生涯規劃、調整步伐，尊重每個人的選擇與想法。

至於是否會到中二選區為顏寬恒站台，侯表示，最重要要把自己角色扮演好，好好做出人民有感政績， 就會肯定黨支持的候選人。被追問會不會去台中，侯說，他的答案很清楚，努力做事贏得民意支持黨意，他會用做事態度幫助所有候選人。