韓國瑜出書將復出？侯友宜：尊重每個人生涯規劃 11:312021/12/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜出書將復出？侯友宜：尊重每個人生涯規劃。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市前市長韓國瑜近日將出版《韓先生來敲門》書籍，被視作為復出準備，且參戰桃園市機率高。新北市長侯友宜被問到此事時表示，每個人有對生涯規劃、調整步伐，尊重每個人的選擇與想法。 至於是否會到中二選區為顏寬恒站台，侯表示，最重要要把自己角色扮演好，好好做出人民有感政績， 就會肯定黨支持的候選人。被追問會不會去台中，侯說，他的答案很清楚，努力做事贏得民意支持黨意，他會用做事態度幫助所有候選人。 拚縣市合併陳明文成唯一大砲？林濁水：民進黨徹底變性了 千字文經研考會操刀分析？侯友宜回應了 #侯友宜 #復出 #生涯規劃 #尊重 #韓國瑜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 唐鳳演講突遭韓國放鴿子後 街頭民調結果曝光 20:422021/12/21 政治 趙少康再批「千字文」影響公投團結 侯友宜回應了 10:492021/12/21 政治 祈錦鈅2021聖誕演唱會破百人「嘻小呱」驚喜現身 22:442021/12/21 娛樂 田定豐談危機處理「誠實面對是最好方式」建議王力宏以這形式復出 13:152021/12/21 娛樂 新聞透視》立法院成權力推土車 離專制不遠矣 04:102021/12/22 焦點要聞 國票金提五點 回應耐斯四質疑 04:102021/12/22 金融．稅務 天后彩妝師、髮型師偕同傳授技術 「把人的缺點變優點」 09:402021/12/21 生活 2.26兆預算直送二讀！民進黨這招他看傻眼：公投過關直接不演了 08:412021/12/22 政治 程泰亞崴工具機專題實作獎 邁入10周年 04:102021/12/22 產業特刊 國民黨公投失利 侯友宜：檢討後團結往前走 11:492021/12/21 政治 侯友宜「千字文」藍營炸鍋 背後用意曝光 08:142021/12/22 政治 政治熱門新聞 罷免投票倒數林昶佐慘了？ 最新民調數字曝光 - 政治 雲林縣長最新民調出爐！「這件事」備受矚目 - 政治 影／會不會到台中替顏寬恒站台？ 侯友宜：答案很清楚 - 政治 拚縣市合併陳明文成唯一大砲？林濁水：民進黨徹底變性了 - 政治 阿扁大膽預測侯友宜2024 網脫口6個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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