王力宏前妻李靚蕾日前千字文毀滅式爆料，還掀出By2妹Yumi（孫雨）是小三，儘管Yumi否認介入他們婚姻，卻立刻遭李靚蕾貼出的裸照大頭貼打臉，對此，資深狗仔葛斯齊發現曾在大頭貼中可以發現3大關鍵，證明李靚蕾早在6年前就開始懷疑王力宏，陸續在蒐證。

據《三立新聞網》報導，資深狗仔葛斯齊表示，從李靚蕾曝光的截圖可以發現，她沒有點開訊息、用另支手機翻拍、畫面拍歪了，由這3點可以得知，李靚蕾沒有王力宏手機的掌控權，是用其他手機偷偷翻拍，畫面是歪的，證明王力宏不在身邊，是剛好看到Yumi的訊息才臨時拍下。

葛斯齊分析，這3點可以看出，李靚蕾已經懷疑王力宏好一陣子，從2015年開始就默默蒐集出軌證據，王力宏還完全沒察覺到。

事實上，李靚蕾會祭出這張裸照，是因為Yumi先前聲明表示，「全世界都在說，合照是我2015年介入王先生婚姻的鐵證，但照片明明拍攝於2013年5月，現場的朋友們都可作證。2015年，當時我倆早已互刪微信好友。」李靚蕾立刻以這張照片為證火速打臉，Yumi也從此噤聲，沒有再回應，然而22日卻傳出Yumi疑似不堪被誤會，吞藥輕生的消息。

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