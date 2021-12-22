一名新娘秘書在網路上分享，她日前免費義氣相挺一位好友的訂婚妝髮，本以為只需要處理新娘2套妝髮與媽媽妝，結果她連同新郎、大嫂等人都服務了，最終無償做了7個頭髮與3個妝，卻僅收到一個600元的紅包回禮，讓她氣到直呼遭羞辱。

這名新娘秘書在爆料公社App發文，透露12月中接了一場在中部的新娘秘書，對方是她見過2次面、沒什麼交情的朋友，而事前談好「情義相挺」，她僅需幫新娘做2套妝髮與媽媽1套，簡單收一個紅包作為回禮。

原PO分享，怎麼也沒想到，當日她到現場臨時被找去替新郎抓頭髮，送客再改抓別的造型，就連大嫂也來化妝、夾電棒，妹妹也來夾電棒與綁髮，最終她前後做了7個頭髮、3個妝與1個指甲，還被討卸妝產品，可說是被徹底「榨乾」。

原PO續說，結束時她打開朋友送上的感謝紅包，結果金額僅有600元，對比整日的「義氣相挺」簡直不合理；原PO說，「化妝品妝前保養全是專櫃、飾品都是高級水鑽，我早上7點出門，晚上6點回家，一整天才600？」並發誓這是她這輩子從行以來遇過最扯的一次經歷，儘管當初答應收紅包就好，但友人的行為形同羞辱，於文末寫下，「最後，祝妳婚姻幸福，不要再出來害人。」

文章曝光後，不少網友留言回應，「親兄弟都明算帳了更何況是朋友」、「這也太誇張了吧.....」、「學到以後別讓自己的專業被看輕了」、「做生意千萬別做認識的就是這個道理」、「學到了下次就知道了……因為600真的好少」。