TOYOTA、LEXUS、HINO汽車台灣總代理和泰汽車（2207）致力於公益活動，因觀察到各地捐血中心有捐血車的需求，然而大型捐血車打造費用昂貴，一輛捐血車要價近700萬元，為提供國人優質的採血環境，自2011年起，和泰汽車每年運用代理銷售的HINO大型車，並配備先進的採血設備，打造和泰號捐血車並贈與各地捐血中心，為台灣醫療貢獻一份心力。

今年和泰汽車委託關係企業－和泰車體製造公司打造第12輛和泰號捐血車捐贈給台中捐血中心，於TOYOTA中台中營業所正式啟用，未來將服務中台灣地區的捐血人。

和泰汽車連續11年來捐贈捐血車，累計服務超過75萬人、採血150萬袋，在第12輛和泰號捐血車啟用後，預計每年可再擴大募集2.5萬袋血。

和泰汽車捐贈的捐血車占全台捐血車總數約17％，是台灣捐贈最多捐血車的企業。除捐贈捐血車外，2012年起和泰汽車連年舉辦全台捐血活動，投入集團人力、捐血贈品及廣宣資源，累計舉辦超過1400場捐血活動，超過7萬人捐血。

今年新冠疫情開始後，因民眾減少出門，各地捐血中心血液安全庫存量迅速下滑，陷入缺血的緊急狀態；為了舒緩血荒，和泰汽車也舉辦「和泰集團一日捐血串聯活動」，動員全台12輛和泰號捐血車，於各縣市TOYOTA營業所設立捐血站，攜手和泰集團同仁、經銷商、車主及大眾踴躍挽袖獻出熱血，用實際行動支援全台醫療用血。

和泰汽車表示，和泰集團長期投入社會公益，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會，包含攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家、導護裝備捐贈邁入第11年並累積捐贈11萬套、一車一樹達成種植50萬棵里程碑等公益行動，今年更連續七年獲天下永續公民獎。和泰汽車未來也將攜手集團企業及全台經銷商持續投入公益，成為汽車產業CSR的標竿企業，更希望能發揮拋磚引玉的效果，讓更多企業及大眾一起響應公益活動。