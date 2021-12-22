頭一遭！經濟委員會因總預算逕付二讀取消 11:102021/12/22 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大門緊閉的紅樓101會議室。圖／譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院21日總預算逕付二讀，導致經濟委員會原訂22日審公平會預算的行程因此被迫取消。 因總預算逕付二讀，導致委員會被迫取消，也是史上第一次。 民進黨立院黨團突襲！總預算被逕付二讀 國民黨：國會史上最黑暗一天 總預算案逕付二讀 史上頭一遭 #總預算 #二讀 #經濟委員會 #導致 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橫行 霸道 獨裁 民進黨立院黨團突襲 總預算逕付二讀 04:102021/12/22 焦點要聞 唐鳳演講遭臨時取消 南韓外交部回應了 14:502021/12/21 國際 立院程序委員會 在野黨齊轟《地制法》修法因人設事 12:472021/12/21 政治 觀念平台－董事會引領ESG 永續轉型計畫的最佳策略 04:102021/12/22 專題周報 2.26兆預算直送二讀！民進黨這招他看傻眼：公投過關直接不演了 08:412021/12/22 政治 美經濟重啟 Nike財報超預期 04:102021/12/22 全球財經 總預算案偷渡 國會史上最黑暗1天 04:102021/12/22 焦點要聞 民進黨突襲把總預算逕付二讀 藍委批偷渡20億大內宣 13:292021/12/21 政治 政策宣導涉養網軍 監委報告揭6缺失 04:102021/12/22 焦點要聞 文在寅中韓優先 台韓互給釘子碰 04:102021/12/22 話題觀察 球員兼裁判？ 美參議員投資加密貨幣 惹議 04:102021/12/22 全球財經 財經熱門新聞 海底撈不只關300分店！旗下8副牌倒一半 30元牛肉麵還是輸慘 - 財經 公投全滅台股卻沒漲！謝金河「預言失準」被虧爆 他再嗆1句狠話 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 小坪數1.5衛是怪格局？他打臉曝實用真相：超好轉手 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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