立法院21日總預算逕付二讀，導致經濟委員會原訂22日審公平會預算的行程因此被迫取消。

因總預算逕付二讀，導致委員會被迫取消，也是史上第一次。

民進黨立院黨團突襲！總預算被逕付二讀 國民黨：國會史上最黑暗一天
總預算案逕付二讀 史上頭一遭
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