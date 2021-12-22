偉康科技(6865)預計12月28日登錄興櫃，12月23日舉行興櫃前法人說明會，券商認購價格63元。

偉康成立於1998年，以資安技術、智能數據、雲端服務為基礎，提供智能數位金融與全方位數位身分SaaS解決方案，協助企業客戶進行數位轉型並快速建立數位金融全通路。

「透過科技和創新來重新定義改造數位金融」是偉康科技在智能數位金融與數位身分SaaS化的軟體實力，今年以FIDO解決方案獲國際級監理科技黑客松首獎，並成功導入多家客戶；此外，偉康更是2021年台灣唯一獲得國際雜誌CIO Advisor APAC評選為亞太TOP 10的數位轉型廠商，同時榮登封面故事。

偉康科技以智能數位金融出發，透過數位身分SaaS化的解決方案搭配混合雲的彈性，讓企業客戶可以迅速推出符合市場需求的服務。偉康科技聚焦零接觸線上申辦、視訊核身與金融雲生態圈，協助金融企業創造差異化服務與優化使用者經驗；建立零信任數位身分認證強化資安服務力；透過大數據與人工智慧建構AI反洗錢與理專十誡2.0等智能監理科技(RegTech)。

由於Bank 4.0加速金融業數位轉型腳步與疫後新經濟，公司2016年營收0.85億元，到2020年營收達到2.9億元，稅後淨利由0.07億元成長至0.43億元，2020年每股盈餘8.64元。今年2021年前10月稅後淨利0.49億元，已經超越去年全年，再創新高，因增資後股本增加，每股盈餘3.73元。

展望未來，在科技快速進步與金融政策推動下，金融業數位轉型長期趨勢正向；偉康除了在智能數位金融持續增長外，已開始延伸至跨產業數位身分SaaS服務，深耕各產業在數位身分的發展與應用，並加速SaaS的推廣進軍國際。