李靚蕾隱忍王力宏8年，17日開始連傳4篇聲明揭發男方婚後不忠、買春、性成癮等醜聞，還給出其中一個砲友的線索為「已婚有小孩的人妻、違反法規也要去她家」，吸引群眾吃瓜。有網友好奇，李靚蕾為什麼不直接明示該人妻的真實身分？引發網友熱議，並點出背後的可能原因。

李靚蕾指控王力宏和某已婚人妻約砲，還聯手欺騙該女的丈夫，「你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應」、「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」。外界根據線索，聯想到王力宏9月底回台違反防疫規定到徐若瑄家聚會遭罰，因此灌爆徐若瑄的社群平台，不過徐若瑄急發兩篇聲明否認傳言，強調沒有對不起老公，並點名王力宏出來澄清，只不過王力宏最後僅表示「對所有無辜被牽扯進來的朋友們，向你們鞠躬道歉」，隻字未提徐若瑄。

接著，李靚蕾昨（21日）在微博又發文：「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當關係。」讓徐若瑄的立場變得更尷尬。早在2天前就有網友好奇發問，為什麼李靚蕾不乾脆直接爆已婚女身分，省得大家猜來猜去，或是波及到無辜的人？

網友七嘴八舌地討論：「已婚女對蕾來說只是個籌碼吧～爆料她，對蕾想要的又沒幫助」、「因為已婚那個不像by2自己出來送頭」、「不要把底牌都亮光啊，有些留著過一段時間如果王還是不厚道，就再拿出來」、「她只是想要王道歉，真的超善良」。