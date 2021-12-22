解放軍第一艘自製航母「山東」艦赴南海演訓

中方海軍的兩艘現役航母正分頭在南海，還有太平洋演訓，而軍事觀察家說，它們可能很快就會共同執行任務。

據《南華早報》（South China Morning Post）21日報導，中方官媒《人民日報》18日說，解放軍第一艘自製航母「山東」艦初冬前往南海未透露的海域，進行實戰演訓，其中包括艦載戰機攔阻降落，損害控制和海上搜救等。

而它的姊妹艦「遼寧」號上周三則率領航母戰鬥群，穿越日本宮古海峽，進入西太平洋演訓。當時日本出動輕航母「出雲」號和「秋月」號驅逐艦，加上P-1和P-3C巡邏機等全程警戒監視。

也就在同時，巡航太平洋的美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母編隊返回日本母港過耶誕和新年，而「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母則從印度洋剛進入西太平洋。

事實上，這並不是中方雙航母同時進行演習，今年5月時，「山東」艦在南海演訓，而「遼寧」艦則在西太平洋軍演。軍事觀察家說，解放軍正設法讓兩支航母打擊群合體，以提升打擊內陸目標的能力，並讓多平台得以協同攻擊。此外，北京軍事專家李杰指出，雙航母打擊群也能從不同的方向對同一目標，如台灣等施壓。

而中方官媒《環球時報》說，北京軍事專家魏東旭指出，隨著解放軍兩艘航母戰力增強，要形成強大的雙航母戰鬥群，覆蓋更廣大的海空域應該不必等太久。另一方面，中方正在打造比現役兩艘航母更大，也更先進的003型航母。商業衛星影像顯示，它在上海造船廠進度可觀，或許再3到6個月就能下水。